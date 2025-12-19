Casualidad viral
Una intervención casual en Los40, ¿causante del fichaje de Estopa por las Campanadas de RTVE?
El programa de Los40 recuerda un vídeo en el que una oyente proponía a Estopa unos días antes de su anuncio oficial.
Carlos Merenciano
Hace apenas una semana, el programa ‘Anda Ya’ de Los40 salió a la calle para preguntar a los oyentes quién debería dar las Campanadas de RTVE tras la retirada de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Durante ese sondeo improvisado, una mujer sorprendió con su respuesta al señalar a Estopa como la opción ideal. “Los hermanos se llevan muy bien”, argumentó, provocando la reacción inmediata de Dani Moreno, que zanjó con un “te lo compro”.
La anécdota quedó como un momento simpático del programa hasta que, este jueves, RTVE anunció oficialmente que Estopa serán los encargados de dar las Campanadas junto a Chenoa. Tras conocerse la noticia, ‘Anda Ya’ no tardó en recuperar el fragmento del vídeo y recordarlo en antena, subrayando la coincidencia entre aquella propuesta espontánea y la decisión final de la cadena pública.
Cristina Boscà tomó entonces la palabra para remarcar lo llamativo del momento. “En ese momento yo dije ‘oye, qué buena idea’. ¿Y si nos estaba escuchando algún directivo de Televisión Española y dijo que era una buena idea?”, comentó entre risas. Dani Moreno fue un paso más allá y añadió: “A lo mejor somos los causantes de esto”.
El programa compartió posteriormente el vídeo en sus redes sociales, acompañándolo de un mensaje dirigido al presidente de RTVE, José Pablo López: “Confiésalo, nos escuchas en secreto”. El directivo no tardó en responder al guiño con humor, contestando: “Me habéis pillado. Pero yo lo hago para espiaros”, alimentando así la broma y el carácter viral de la coincidencia.
