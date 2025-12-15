Avance
'La promesa' se vuelve a vestir de luto con una dura despedida para esta Navidad
La serie anuncia otra muerte para cerrar su actual temporada
Redacción Yotele
Los fans de 'La Promesa' ya se pueden ir preparando para vestirse de nuevo de luto. La serie prepara el adiós de una de sus protagonistas para esta misma Navidad, cuando se cerrará la actual temporada.
Concretamente será el 24 de diciembre cuando se cierra la cuarta temporada de la serie y en una de las promos se anuncia el fatal desenlace de Ángela: "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo", pronuncia uno de los personajes, dejando ver que la joven habría decidido quitarse la vida antes de casarse con Lorenzo.
Las tramas revolucionarán el palacio en las próximas semanas, pues también se prevé un oscuro desenlace para otro miembro de la serie. En otro fragmento de los avances, se puede ver a Curro encañonando a su hermano Manuel. Posteriormente se oye un disparo.
"A veces hay que sacrificar lo que más queremos", anuncia a continuación, por lo que la muerte de Ángela podría no ser la única en este final de temporada.
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- La Ibiza de los años 20 en siete películas familiares
- Santa Eulària da miedo': denuncian un intento de agresión con un destornillador y unas tijeras de podar junto al Ayuntamiento
- Trasladan a Mallorca a la motorista herida tras sufrir una caída en la carretera de Sant Miquel
- El Supremo confirma que los hoteleros de Ibiza no pueden imponer las vacaciones
- Despliegue del ejército en Ibiza para detectar posibles 'amenazas
- El número de colombianos censados en Ibiza ya supera al de marroquíes
- Miguel Álvarez, en rueda de prensa: «Entendería perfectamente que no continuara»