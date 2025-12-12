Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas de TVE el 31 de diciembre

La cadena pública detalla que el cómico "deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional"

Andreu Buenafuente y Sílvia Abril presentarán las Campanadas 2026 en RTVE

Andreu Buenafuente y Sílvia Abril presentarán las Campanadas 2026 en RTVE / RTVE

EP

MADRID

La pareja de presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril no conducirá las Campanadas de RTVE el 31 de diciembre desde la puerta del Sol de Madrid, según ha informado este viernes el propio cómico y ha confirmado la Corporación pública.

En una publicación en X, recogida por Europa Press, RTVE ha detallado que Andreu Buenafuente "deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional". "Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales", ha subrayado.

"Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE", ha señalado la Corporación, que ha agradecido "la comprensión, el cariño y el respeto" y le ha transmitido su "apoyo más sincero".

TEMAS

