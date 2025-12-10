Famosos
Marieta, ex de 'La isla de las tentaciones' revela un delicado diagnóstico: "Voy al quirófano"
La 'influencer' confiesa que padece una fístula que le obliga a operarse, tras meses posponiéndolo
Kevin Rodríguez
Marieta, conocida por su paso por 'realities' y su actividad en redes, ha anunciado con sinceridad y cierto pudor que, tras varias pruebas médicas, le han detectado una fístula que debe ser intervenida pronto. A sus 24 años, la influencer de Elche ha admitido que llevaba un tiempo postergando la operación, aunque finalmente ha decidido dar el paso.
En un mensaje compartido con sus seguidores a través de su Instagram, Marieta explicó que aunque al principio le daba “vergüenza” hacerlo público, entiende que su voz tiene peso y prefiere visibilizar su proceso. Con humor y valentía describió el problema como “una putada”, y confirmó que la cirugía tendrá lugar en los próximos días.
La joven desveló además que este no es el único asunto de salud pendiente: su médico le ha indicado repetir una analítica tras detectar niveles elevados de cortisol, y también deberá someterse a una gastroscopia. Aunque pospuso ambas pruebas por molestias personales —dolor menstrual y nervios—, planea realizarlas tras la operación.
Su pareja, Suso Álvarez, estará a su lado en la intervención, lo que refuerza el apoyo emocional en un momento complicado. Marieta ha asegurado que informará a sus seguidores sobre su evolución, usando su experiencia como forma de normalizar este tipo de problemas de salud.
