Fedra Lorente, actriz de 'Yo soy Bea', revela su ruina económica tras la muerte de su marido: "Nos hemos quedado con las cuentas vacías"

La actriz Fedra Lorente, recordada por toda una generación como la icónica Bombi, ha relatado sin filtros la compleja situación económica y emocional a la que se enfrenta desde la muerte de su marido, Miguel, hace apenas tres meses. En una entrevista concedida a Semana, la intérprete reconoce que está “muy mal” y que su día a día se ha reducido a lo básico: “Me encuentro encerrada. No voy a ninguna parte. Solo salgo para ir a la compra y por la tarde voy a la parroquia”.

El fallecimiento de Miguel —hermano de Júnior y cuñado de Rocío Dúrcal— dejó a la familia en una situación financiera que Fedra describe como “muy vulnerable”. Ella misma explica que ha tenido que recurrir a Cáritas y que sobrevive vendiendo algunas de las pertenencias más queridas de su esposo: “Estoy vendiendo cosas de Miguel, como guitarras y amplificadores, para afrontar las deudas”.

La actriz sostiene que el descalabro económico no se debe solo al impacto emocional de la pérdida: “Mi hija descubrió que a mi marido lo estafaron y los únicos ingresos económicos que teníamos los hemos perdido”. Según relata, esa situación ha vaciado las cuentas bancarias y ha dejado a la familia “llena de deudas”, un panorama que la obliga a seguir desprendiéndose de objetos personales para poder subsistir.

Pese al duro trance, Fedra asegura mantener una buena relación con Shaila Dúrcal y Carmen Morales, integrantes de la familia de su marido. En lo profesional, su carrera televisiva tuvo su último gran impulso con 'Yo soy Bea' (2006-2009). Después, ha enlazado pequeños papeles en series y filmes como 'Centro médico', 'La espina de Dios' o 'Anatema', además de participar en programas homenaje como '¡Qué tiempo tan feliz!'.