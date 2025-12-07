'OT 2025'
Inés Hernand suelta el bombazo en 'OT 2025' y filtró la noticia de la semana en la Academia: "España no se presenta a Eurovisión"
La presentadora de TVE entró en la Academia para romper la regla y dar información del exterior
Kevin Rodríguez
'OT 2025' rompió esta semana su regla de oro y le dio información del exterior a los concursantes. Fue Inés Hernand la encargada de hacerles saber a los triunfitos la noticia que ha marcado esta semana.
"Os traigo una noticia de rabiosa actualidad", comentaba la presentadora ante el nerviosismo de los concursantes. "España no se presenta a Eurovisión 2026", soltó Hernand ante el asombro de los presentes. "Me parece magnífico. Supongo que es por la movida de Israel", comentó Tinho.
Por último, Hernand argumentó la decisión de RTVE de dar portazo a un festival que "debería ser un punto de unión y no de todo lo contrario". "Cuando esto ocurre en un contexto donde se está haciendo un apartheid, una limpieza étnica al pueblo palestino, es lógico y normal que este país fuese de alguna forma penalizado, como ocurrió en 2022 con Rusia", explicó la comunicadora, que volverá a repetir al frente del Benidorm Fest 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- La nueva vida de un colombiano en Ibiza: tres trabajos en un año y 2.000 euros al mes
- En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
- Un testigo de la agresión en Santa Eulària: 'Había policía, una ambulancia, sangre y mucha gente alrededor
- De pelea de balcón a la UCI: todos los detalles de la agresión en Santa Eulària
- Fallece Pere Ribas, quien fuera político de IU y comercial de Cafés Ibiza
- El propietario de una vivienda de Sant Antoni 'resuelve un misterio' al encontrar una jineta en su piscina