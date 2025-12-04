Sandra Barneda irrumpe en Villa Playa para hablar con una concursante que se quedó en shock en la hoguera: "No tenías palabras"

La última hoguera de las chicas dejó en shock a Sandra al ver cómo su novio rompía todos los límites jugando bajo las sábanas con una de las solteras. Por eso, su tocaya Sandra Barneda irrumpió al día siguiente en Villa Playa, para conocer cómo había recibido las imágenes la concursante.

"Quiero saber cómo estás. No tenías ni si quiera palabras", comenzó diciendo la presentadora. "Quizás ya he analizado un poco lo que vi. Creo que estaba un poco shock anoche, tú me preguntabas cosas y yo no sabía contestar por eso dije que se me había olvidado hablar", contestaba la protagonista.

"Antes tenía mucho miedo de perder la relación y perder al amor de mi vida. Ahora me he dado cuenta que ni es el amor de mi vida, ni tengo ese miedo de perder una cosa que realmente no es lo que yo pensaba porque no es la persona que pensaba que tenía a mi lado", dijo sin mucho convencimiento Sandra.

Pasados unos minutos, Barneda quiso saber qué le pasaba por la cabeza a la concursante, pues la seguía viendo muy inquieta: "No sé contestar una simple pregunta de cómo estás, no sé qué siento, no sé nada y yo quiero expresarme. Me encantaría contártelo pero es que no sé qué siento", se suleta por fin emocionada.

"Estás en un lugar para soltar, conocerte y permitirte. Nada es bueno y nada es malo, todo está bien y eso te lo tienes que creer", intenta consolarle la presentadora. "Es que estoy sintiendo cosas que jamás pensé que iba a sentir conmigo misma y con todo", añade la joven.

"Lo más bonito en esta vida es la vulnerabilidad, es la manera y el camino para aprender. Si nos hacemos los fuertes y luego sufrimos por dentro, ¿de qué sirve?", se pregunta la catalana, que termina su visita con admiración hacia quienes se atreven a vivir esta aventura: "Sobre todo, no juzgaros. No hay nada bueno, ni malo. Es un aprendizaje bestial el que estáis teniendo".