Final precipitado
Telecinco adelanta el final de 'Gran hermano' 20 tras no despuntar en audiencia y ya prepara una nueva edición de 'GH VIP'
El reality echaría el cierre este mes y daría paso a una nueva versión con famosos para el próximo año
Redacción Yotele
La edición de 'Gran Hermano 20' no está yendo como se esperaba y prueba de ello han sido las decisiones que Telecinco ha ido tomado paulatinamente con el programa, relegando el debate al late night y cancelando 'GH. La vida en directo'. Ahora, lo que se estaría planteando la cadena es finalizar esta temporada antes de lo previsto.
Tal y como adelanta Poco Pasa y ha verificado YOTELE, la cadena finalizaría la actual edición antes de Navidad, a pesar de que estaba previsto hacerlo en torno a febrero o marzo y a cambio, estrenaría para el primer tramo de 2026 una nueva edición con famosos.
De esta manera, la cadena de Mediaset rescataría la marca 'Gran Hermano VIP' con una novena edición que llegaría casi 3 años después de la última, cuando Naomi Asensi se llevó el maletín.
