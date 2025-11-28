Regreso textil
‘Velvet’ vuelve a Atresmedia: el grupo se hace con la versión estadounidense, protagonizada por Yon González, para su emisión en España
La cadena incorpora a Nova ‘Velvet: El nuevo imperio’, el remake americano producido por Telemundo y NBCUniversal, tras su estreno en EE.UU. y Latinoamérica.
Carlos Merenciano
Atresmedia ha adquirido los derechos de emisión en España de ‘Velvet: El nuevo imperio’, la versión latinoamericana de su exitosa serie ‘Velvet’. El grupo ha decidido sumar a Nova este remake producido por Telemundo y NBCUniversal, según recoge El Confidencial Digital, en un movimiento que refuerza la oferta de ficción del canal justo cuando celebra dos décadas en la TDT.
La nueva adaptación regresa al universo creado por Ramón Campos y Gema R. Neira, aunque traslada la acción a Nueva York. Allí se desarrollan las historias de amor, rivalidades y conflictos empresariales que rodean a sus protagonistas, ahora vinculados a la industria de la moda estadounidense. Para dotar de autenticidad a este entorno, la producción contó con diseñadores latinos que participaron directamente en el rodaje.
‘Velvet: El nuevo imperio’ está encabezada por Yon González y por la actriz mexicana Samantha Siqueiros, conocida internacionalmente por su papel en ‘Berlín’, y que ahora protagoniza 'La encrucijada' en Antena 3. El reparto se completa con Danilo Carrera, Carolina Miranda, Chantal Andere y Humberto Zurita, entre otros intérpretes procedentes de distintos países latinoamericanos.
La serie se estrenó en Telemundo el 19 de mayo de 2025 y cerró su primera temporada el 24 de septiembre tras 92 episodios. Tras su emisión en Estados Unidos y Latinoamérica, la producción cruza ahora el Atlántico para sumarse al catálogo de Nova, devolviendo a Atresmedia una de las marcas más reconocibles de su ficción.
La ‘Velvet’ original se emitió entre 2014 y 2016 en Antena 3 con grandes datos de audiencia y situaba la acción en una firma de moda madrileña de los años 50. Este nuevo remake, ambientado en la actualidad y en pleno corazón de Nueva York, supone una actualización del universo que conquistó a millones de espectadores y que ahora regresa a la televisión española en su versión internacional.
