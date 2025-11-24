Javier Ruiz y Antonio Maíllo se enganchan por la candidatura de Por Andalucía: "Usted no me dirige a mí"

El pasado viernes Antonio Maíllo sorprendía proclamándose candidato de Por Andalucía a la Junta. El coordinador federal de Izquierda Unida daba la sorpresa así para ir a por todas desde la izquierda alternativa en las próximas elecciones, previstas para junio de 2026.

Pues bien, este suceso ha sido objeto de discusión hoy entre el líder de IU y Javier Ruiz, presentador de 'Mañaneros 360'. El periodista despedía al político después de haberle dado paso para hablar de la corrupción del PP andaluz, pero Maíllo pedía más tiempo al programa.

"Javier permíteme que explique...porque me parece que me das pocas posibilidades de por qué doy el salto a la candidatura de Andalucía", empezaba quejándose el político. "Señor Maíllo, fatal de tiempo y poco espacio para el mitin", le respondía el presentador. "No es mitin es simplemente que si me llama, tenga más respeto hacia los que intentamos representar a los sectores de izquierda en Andalucía y en España".

"Señor Maíllo, todo el respeto del mundo. Señor Maíllo, me permitirá que las preguntas se las haga yo", contestaba contundente Ruiz. "No es eso, es que usted me llama, me hace una pregunta, pasa otra vez a los tertulianos que llevan todo el programa hablando y me hace otra pregunta y hasta luego", seguía quejándose el líder de IU. "Correcto, porque dirijo yo el programa si a usted no le importa", decía cortante el presentador.

"Yo no dirijo nada, el respeto que usted me ha faltado prácticamente teniéndome aquí una hora para dos preguntas", le reprochaba el andaluz. "Señor Maíllo, me va a perdonar usted. El PP no me ha dicho a mí lo que me está diciendo usted. El PP no me ha dicho a mí ni cuánto tiempo tengo que dedicarle a un invitado ni qué preguntas le tengo que hacer. Le agradezco de verdad que haya estado con nosotros y con todo el respeto del mundo, usted no me dirige a mí. Ni usted ni ningún partido político, si no le importa", decía visiblemente enfadado Ruiz.

"Por favor Javier, me parece de una demagogia brutal", expresaba Maíllo. "Señor Maíllo, segunda vez que usted me insulta y yo a usted no. Está usted de invitado porque yo he decidido que usted se siente aquí, le hago las preguntas que yo estimo convenientes y dirijo esto yo, no lo dirige usted. No lo dirige ningún partido político y me está usted llamando la atención y llamando demagogo y yo a usted no le estoy faltando en absoluto. No le he faltado a Vox, no le voy a faltar a Izquierda Unida", sentenciaba el presentador.

Por último, Javier Ruiz y el candidato de Por Andalucía se han emplazado a una segunda oportunidad y una nueva conexión del programa de TVE y el político de andaluz.