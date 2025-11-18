Noche decisiva
Terremoto en ‘OT 2025’: expulsión inesperada y dos nominados que nadie veía venir
La Academia vivió una noche intensa con expulsión, giro en los favoritos y nuevas nominaciones
Carlos Merenciano
La novena gala de 'Operación Triunfo 2025' dejó varias sacudidas en la Academia. La expulsión de Lucia Casani se convirtió en el momento más comentado de la noche, tras enfrentarse a Guille Toledano en una votación muy clara: el público otorgó al manchego un 67% de apoyo, dejando fuera a la valenciana. La gala, emitida en directo, también puede verse bajo demanda en Prime Video.
El programa arrancó con energía gracias a "Potra salvaje", el número conjunto que los concursantes defendieron junto a Isabel Aaiún. Después llegaron las actuaciones individuales y un alto en el camino para recibir a la artista invitada, Ana Mena, que encendió el plató antes del veredicto de la expulsión. Tras conocer el nombre del eliminado, llegó otro momento clave: Cristina se convirtió en la favorita de la semana con el 27% de los votos, seguida por Claudia Arenas y Guillo Rist.
Las nominaciones se resolvieron con más tensión que nunca. Téyou, Claudia Arenas, Olivia y Guillo Rist fueron los señalados por el jurado. Pero la Academia todavía tenía dos salvaciones por delante: los profesores rescataron a Olivia, mientras que los compañeros apostaron por mantener dentro a Claudia. Así, el programa cerró su Gala 9 con los nuevos nominados: Téyou y Guillo Rist, que se jugarán la permanencia durante los próximos siete días.
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Ibiza organiza este sábado el tercer concurso de tortillas con patata roja ibicenca
- Una pelea en Ibiza por los orines de un perro acaba en condena judicial
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Condenado por vender una vivienda en Santa Eulària que se inundaba con la lluvia
- Marina Cardona, presidenta de los agricultores ecológicos de Ibiza y Formentera: «Nos sacamos una carrera, pero hemos apostado por trabajar en las tierras de nuestros antepasados»
- Una ganga inmobiliaria en Ibiza: un piso de 80 metros cuadrados con piscina y acceso directo a la playa por 315.000 euros