‘OT 2025’ respalda a Leire Martínez tras los rumores sobre Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh con esta significativa decisión

‘Operación Triunfo’ ha querido mostrar públicamente su apoyo a Leire Martínez en medio de los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El programa, que emite Prime Video, ha anunciado que la canción ‘Mi nombre’, primer sencillo en solitario de Leire, será el tema con el que los concursantes abrirán la gala 5, prevista para el próximo lunes 20 de octubre. Además, la propia artista se subirá al escenario para interpretarlo junto a los participantes que continúan en la Academia.

Durante el tradicional reparto de temas, Noemí Galera explicó la elección con unas palabras cargadas de cariño hacia la cantante: “Hay que dar mucho cariñito a Leire por cosas”, dijo ante los alumnos. “Desde aquí, te queremos mucho, Leire”, añadió la directora de la Academia, sin entrar en más detalles, aunque el mensaje fue interpretado como un gesto de respaldo a la artista en un momento especialmente mediático.

La actuación llega justo cuando los rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se han intensificado. Todo apunta a que la banda donostiarra prepara una gira de reunión con su vocalista original, lo que ha devuelto al grupo a los titulares después de que, hace un año, anunciaran oficialmente la salida de Leire Martínez tras diecisiete años como vocalista. En los últimos días, además, se ha hablado de la posible baja de Pablo Benegas, guitarrista y fundador de la formación, aunque no hay confirmación oficial.

La canción elegida, ‘Mi nombre’, publicada por Leire tras su salida de la banda, simboliza su etapa de independencia artística y su consolidación como solista. La presencia sobre el escenario de la cantante en la gala de ‘OT’ se interpreta como un guiño de reconocimiento a su trayectoria, y una manera de reivindicar su papel en una de las bandas más importantes del pop español de las últimas décadas.

Junto a esta actuación especial, la gala 5 de ‘Operación Triunfo 2025’ incluirá los siguientes temas: ‘Ciudad de papel’ (Malú), interpretada por Judit; ‘Creo en mí’ (Natalia Jiménez), a cargo de Lucía Casani; ‘Papaoutai’ (Stromae), por Téyou; ‘I Was Born to Love You’ (Freddie Mercury), en dúo de Max y Guille; ‘Nada valgo sin tu amor’ (Juanes), con Crespo y Claudia; ‘Yes, and?’ (Ariana Grande), interpretada por Olivia y María; ‘I Wanna Be Your Slave’ (Måneskin), por Guillo y Tinho; y ‘La mala costumbre’ (Pastora Soler), en voz de Cristina y Laura.