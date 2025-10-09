En 'El hormiguero'
El Monaguillo interrumpió la entrevista de Ana Mena para desvelar su fichaje por 'La Voz Kids': "No sé si se puede decir"
El cómico estará en la undécima temporada del programa, que contará con Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en el plantel de coaches
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' recibió anoche la visita de Ana Mena, que presentaba su nuevo single 'Lárgate'. La malagueña habló con Pablo Motos sobre esta nueva canción que se estrena mañana y repasó su trayectoria. Además, anunció sus próximos proyectos, siendo interrumpida por El Monaguillo, que desveló que tiene un trabajo en común con la artista.
La cantante será coach en la nueva temporada de 'La Voz Kids' junto a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi y dio algunos detalles en el programa: "Sí, ya estamos grabando. Con los niños te derrites, no puedes más que flipar con ellos. Los jueces solo nos picamos cuando nos hacemos algún bloqueo".
En ese instante, El Monaguillo interrumpió la entrevista para anunciar que él también formaría parte de la nueva temporada del programa musical: "No sé si se puede decir, pero sí, soy nuevo fichaje de La Voz Kids", decía mientras Ana Mena asentía.
"Estoy con los niños, dándoles el paso a subir al escenario, estoy antes con ellos para quitarles los nervios, para jugar, les recibo... estoy disfrutando mucho, la verdad. Cuando salen tristes les digo 'esto solo ha hecho que empezar, el mundo te espera con los brazos abiertos'", explicó sobre su función, que hasta ahora había ocupado Juanra Bonet.
Pablo Motos aprovechó el anuncio para preguntarle directamente al colaborador: "¿Hay algún programa de Antena 3 en el que no salgas?". "En El Tiempo", respondió él humorista argumentando que aún no salía en el espacio porque Roberto Brasero no le deja.
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes
- Ibiza se blinda ante la nueva dana con la 'experiencia adquirida la pasada semana
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Emergencias suspende mañana las clases en Ibiza y Formentera ante la previsión de fuertes lluvias
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo