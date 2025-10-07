Una invitada de 'Y ahora Sonsoles' confunde a la presentadora con Ana Rosa en pleno directo: "¿Cómo me has llamado?"

El programa 'Y ahora Sonsoles' vivió este martes uno de esos momentos que la televisión no planifica, pero que rápidamente se convierten en virales. En medio de una entrevista cargada de tensión, Mari Carmen Rodríguez, una gaditana de 69 años que acudía al formato para denunciar que su hija pretende desahuciarla de su vivienda, confundió a Sonsoles Ónega con Ana Rosa Quintana en directo, provocando una oleada de risas en el plató de Antena 3.

La invitada explicaba emocionada su situación —“me entregaron un piso de protección que pagué, lo puse a nombre de ella y ahora me quiere sacar de aquí”— cuando intervino por videollamada el abogado de su hija, Alejandro Barreiro, que replicó que “como se ha podido acreditar en sede judicial, Mari Carmen no está abonando ninguno de los recibos y la versión que está dando en los medios no es exacta”.

Fue entonces cuando la tensión dio paso al humor. Ónega intentó frenar a su invitada con un consejo: “Mari Carmen, no dé datos personales que igual le cae una demanda”. Pero la respuesta fue tan inesperada como espontánea: “Pues que me caiga. Mira, Ana Rosa…”, soltó la gaditana, sin darse cuenta de la confusión. En ese momento, el silencio invadió el plató hasta que la propia Sonsoles, entre risas, preguntó: “¿Cómo me ha llamado?”.

El lapsus desató las carcajadas de Isabel Rábago y Carmen Lomana, que intentaron restarle importancia. “¡Ay, la pobre, está mareada!”, bromeó Lomana mientras Isabel Rábago afirmaba que: “Sonsoles, Sonsoles, Antena 3" La invitada se disculpaba, añadiendo que "¡lo tienes muy bonito el nombre!”. La presentadora, con su habitual sentido del humor, cerró el momento con una frase que se ganó los aplausos del público: “No pasa nada, Mari Carmen. ¡Yo me llamo como usted quiera!”.