Temporada 9
'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno
El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos
Redacción Yotele
'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.
El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.
'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.
A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Arde un barco en Marina Ibiza
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Inundaciones en Ibiza: «Hemos pasado unos días de infierno
- Dana en Ibiza: Un ‘sprint’ final de temporada agridulce en Platja d'en Bossa
- Así siguen los negocios afectados por la dana en Ibiza.
- Pablo Gárriz, director de Emergencias del Govern balear: «Llevábamos desde el domingo avisando, una alerta naranja es una alerta naranja»
- Jordi Grivé, concejal de Limpieza en Ibiza: 'Continuaremos viendo a gente quitando barro muchos días