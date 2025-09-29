Pablo Motos cumple 3.000 programas de 'El Hormiguero' manteniendo a raya a 'La Revuelta'

Las hormigas son unos insectos a los que se los asocia normalmente con el esfuerzo y el trabajo constante. En la televisión española, son las mascotas (Trancas, Barrancas y Petancas) del programa más visto desde hace ya 11 temporadas consecutivas (si exceptuamos los informativos de Antena 3 y, algunos días, 'Pasapalabra') y eso, cómo no, va ligado también al tesón. 'El Hormiguero' de Pablo Motos cumple sus 3.000 entregas, una efeméride que celebrará próximamente, en un buen momento de forma: día a día escala a los primeros puestos del 'ranking' de audiencias y, este año, en el que cumple 20 temporadas en emisión, está manteniendo a raya a su principal competidor, 'La Revuelta'.

El año pasado, el programa de Antena 3 vio cómo el nuevo 'show' de David Broncano en La 1 de TVE se convertía en su primer rival de altura, que llegó a dar el 'sorpasso' ya en su segundo día de emisión. Muchos otros lo habían intentado antes, con menos suerte. Sobre todo Telecinco, donde títulos como 'Cuentos chinos', con Jorge Javier Vázquez, y 'Babylon', con Carlos Latre, no aguantaron ni un mes en antena.

Esta temporada, en cambio, 'El Hormiguero' se ha impuesto a 'La Revuelta' todos los días en los que se han enfrentado. Su media de audiencia desde que han vuelto a verse cara a cara (el 8 de septiembre, aunque Motos regresó al ruedo una semana antes) es de 1.730.000 telespectadores y un 15% de cuota de pantalla, por los 1.503.000 y 13% de Broncano.

3.400 invitados

Desde su primera emisión, por el plató de 'El Hormiguero' han pasado alrededor de 3.400 invitados: unos 1.500 del mundo del cine y el teatro; unos 750 relacionados con la música; más de 250 del mundo del deporte; unos 850 de otros ámbitos (televisión, periodismo, política, cómicos...)...

Una de sus grandes bazas ha sido siempre el tirón de sus entrevistados, con estrellas internacionales. Más de 450 de ellas han respondido durante estos años a las preguntas de Motos, como Will Smith (todo un asiduo), Antonio Banderas, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Tom Cruise, Denzel Washington, Johnny Depp, Russell Crowe, Tom Hanks, Javier Bardem, Ryan Reynolds, Nicole Kidman, Charlize Theron, Ben Stiller, Will Ferrer, Cameron Diaz, Dwayne Johnson, Margot Robbie, Steve Carell, Kristen Stewart, Jenniffer Aniston...

La lista, cómo no, continúa: Jenniffer Lawrence, Bradley Cooper, Drew Barrimore, Kevin Hart, Jackie Chan, Justin Timberlake, Enma Stone, Adam Sandler, Orlando Bloom, Vin Diesel, Peter Dinklage, Pedro Almodóvar, J. Bayona, Alejandro Amenabar, Salma Hayek, Daniel Radclife, Eddie Redmayne, Mark Walhberg, Dany DeVito, Benicio del Toro, Gwyneth Paltrow, Jean Reno, Kenneth Brannagh, Jennifer Conelly, Renée Zellweger, Tim Robbins, Chris Hemsworth, Tom Holland, Jared Leto, Gerard Butler, Hugh Grant, Sigourney Weaver, Michael Fassbender, Marion Cottillard, Chris Pratt, Patrick Stewart, Ben Kingsley, Silverter Stallone, Eva Longoria, Sofía Vergara, Milly Bobby Brown, Josh Brolin, Rami Malek, Ben Affleck, Ana de Armas, Kelsey Grammer, Tim Burton, Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Kate Hudson, Sam Heughan, Vincent Cassell, Kabir Bedi, Andrew Barth Feldman, Paul Rudd...

La entrevista a Jorge Martín

Pero sin duda la entrevista que más ha dado que hablar ha sido la del piloto Jorge Martín, hace ya casi un año. Fue el momento de máxima tensión con 'La Revuelta', cuando Broncano denunció el veto de 'El Hormiguero' a su entrevista con el ganador del Mundial de MotoGP. Unas acusaciones que Motos calificó de "agresión".

A pesar de ser un 'show' en el que prima el entretenimiento y el humor (con divertidas pruebas a los invitados y experimentos científicos), Motos nunca se ha cortado a la hora de hablar de política, ni se ha mordido la lengua criticando al Gobierno. Lo ha hecho tanto en algunos de sus monólogos como en las tertulias de actualidad que modera en el programa, donde tiene a colaboradores como Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. Eso le ha generado amores y odios entre la audiencia.

Durante la pandemia, por ejemplo, fue muy duro con la gestión de los socialistas. Tampoco le sentó nada bien el anuncio institucional contra el machismo que el Ministerio de Igualdad lanzó en 2022, donde un presentador parecido a él interrogaba a su entrevistada sobre el tipo de ropa interior que usaba, una pregunta que en su día Motos le hizo a Elsa Pataky, en el contexto de la presentación de un desfile de lencería que promocionaba la actriz.

El anuncio de Igualdad

"Desde este programa hemos criticado muy duramente la ley del 'Solo sí es sí' y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista", se lamentó el presentador valenciano. "Sé que es casi una vulgaridad porque se lo llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio en la tele. Gastarse ese dinero de los españoles, estando el país como está, es indecente", se quejó.

Por el programa han pasado políticos de todos los colores: Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Felipe González, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Esperanza Aguirre, Íñigo Errejón, Pablo Casado, José Luis Martínez-Almeida, Albert Rivera, Miguel Ángel Revilla (otro asiduo)... y Santiago Abascal, una entrevista que levantó críticas por dar visibilidad a Vox.

Según Motos confesó hace unos días en el programa, él mismo ha estado en el punto de mira de la clase política. "A mí se me han intentado cargar tanto desde el PP como desde el PSOE", aseguró cuando analizaban el despido de Jimmy Kimmel en EEUU (aunque después el presentador estadounidense ha podido recuperar su programa).

Porque en sus casi 20 años de vida, 'El Hormiguero' ha visto pasar por el Gobierno a diferentes partidos políticos. Inició su andadura televisiva en una cadena rival, Cuatro, un 24 de septiembre del 2006. El programa daba el salto a la pequeña pantalla avalado por su éxito en la radio, en M80, donde incluso había logrado un Ondas.

De Cuatro a Antena 3

Empezó en las tardes dominicales, pero a los pocos meses se mudó ya a la franja en la que se ha mantenido todos estos años, las noches de lunes a jueves justo antes del 'prime time'. En aquellos primeros tiempos en el equipo estaba gente como Flipy, Luis Piedrahita, Raquel Martos, Juan Ibáñez y Damián Mollá (Trancas y Barrancas) y El Hombre de Negro.

En septiembre de 2011 recaló en Antena 3, donde se ha convertido en uno de los puntales de la cadena, actualmente con colaboradores como Marron, El Monaguillo, Suko, David de Jorge, Susi Caramelo... Y las dos incorporaciones de esta temporada, Esperansa Grasia y Juan Carlos Ortega, que se han sumado a un extenso equipo que ha levantado un programa con la constancia que caracteriza a las hormigas que dan título al 'show'.