'Late show'
El programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes tras su polémica cancelación
Redacción
El programa de Jimmy Kimmel, 'Jimmy Kimmel Live!' volverá a emitirse el martes por la noche tras profundas conversaciones con su empresa matriz, Disney. La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunció el miércoles pasado la cancelación del 'late night'.
La decisión llegó tras la polémica generada por los comentarios del presentador sobre el presidente Donald Trump y el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.
“El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar aún más la situación en un momento tan emotivo para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ellas, decidimos reanudar el programa el martes”, ha anunciado Disney en un comunicado.
Durante su monólogo el pasado lunes, el cómico acusó al movimiento MAGA (siglas del eslogan 'Make America Great Again' -'Haz a América grande otra vez'- popularizado por Trump) de tratar de obtener rédito político al asesinato de Kirk. "El fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA está intentando desesperadamente de tildar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político", declaró Kimmel.
