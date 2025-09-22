Javier Ruiz, muy tajante contra las críticas a Sarah Santaolalla: "La gente que dice que la he enchufado miente"
El presentador ha hablado del éxito de 'Mañaneros 360' y las continuas críticas que recibe
Kevin Rodríguez
Javier Ruiz se ha consolidado junto a Adela González como líder de las mañanas gracias al éxito que 'Mañaneros 360' viene cosechando desde su incorporación en abril. El periodista repasa la trayectoria del programa y se defiende de las críticas que recibe a diario en una entrevista en El País.
Ruiz aborda durante la conversación los comentarios contrarios a las opiniones de su pareja, Sarah Santaolalla, que la semana pasada vio cómo RTVE la defendía de las críticas del PP: "Esto va contra una profesional a la que le sacude un machismo repugnante, independientemente de que tenga pareja o la deje de tener", apunta el periodista.
"La gente que dice que la he enchufado miente", se reafirma Ruiz, que recuerda que "ella era colaboradora de Mañaneros un año antes de que llegara yo. Y mi poder en Telecinco vamos a dejarlo en que es relativo".
Además, el presentador se toma con serenidad el éxito de su programa en las mañanas y opina "que esto tarde o temprano se torcerá". "Sé que me iré a la calle el día en el que la visión corporativa y mi visión personal no encajen, por salvar mis principios", ha añadido siendo consciente de que no es la primera vez que le pasaría, pues ya lo sufrió hace siete años cuando Mediaset decidió cancelar sin explicación 'Las mañanas de Cuatro'.
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial
- Alarma en un barrio de Ibiza por una trifulca con cuchillos
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Paco Jémez: 'Ya he hablado con algunos futbolistas y les he dicho que no estoy contento con su rendimiento