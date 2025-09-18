Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso".

Ylenia Padilla ha vuelto a la televisión después de cuatro años de silencio mediático. Lo ha hecho en 'En boca de todos', donde ha dado la cara tras ser señalada por la cómica Elsa Ruiz, que asegura haber iniciado en 2021 un proceso judicial contra la alicantina por insultos y amenazas en redes sociales. Ruiz mostró incluso algunos mensajes ofensivos, entre ellos: “¿Tú qué te piensas, que eres una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!”.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Elsa Ruiz acusaba además a Ylenia de “desaparecer” y de haber dificultado la acción de la justicia: “Los funcionarios han intentado llevar la notificación a una dirección que ella misma dio, pero ha sido imposible localizarla”.

Ante estas acusaciones, la exconcursante de 'GH VIP' ha dado su versión en el programa de Mediaset, donde ha negado rotundamente estar en busca y captura: “Es el 31 de julio cuando le mandan una notificación a una dirección incorrecta y no es hasta ayer cuando se pone en contacto con su abogada para ratificar esa dirección postal”, relataba el reportero Edu Calle, en nombre de Ylenia, tras conseguir hablar con la joven de Benidorm.

Visiblemente molesta, la televisiva asegura sentirse usada como “chivo expiatorio de la victimización trans”, afirmando que su postura crítica hacia la ley trans ha sido el origen de esta situación. “Lo que se dice sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a fiscalía que concrete cuál es el delito de odio”, sentenció.

Finalmente, Ylenia ha querido matizar el alcance de sus palabras en el pasado: “Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo”. Y con esta reaparición televisiva, Ylenia Padilla no solo rompe su silencio tras años fuera del foco mediático, sino que también intenta defenderse de unas acusaciones que, según ella, han distorsionado la realidad del caso.