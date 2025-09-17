No se ensucia
'Supervivientes All Stars' salva a uno de sus nominados con más del 50% de apoyo del público
Tony Spina se impuso en el televoto a Adara Molinero, Elena Rodríguez e Iván González y logró esquivar la temida ducha de barro
Carlos Merenciano
La segunda entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha tenido como gran protagonista a la ceremonia de salvación de uno de los nominados. Desde el pasado jueves, los espectadores votaban en la app de Mitele para salvar a uno de los cuatro nominados tras la ceremonia de La Palapa: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González.
La ceremonia de salvación tuvo un componente visual llamativo: los concursantes permanecían en una estructura que volcaba barro sobre ellos en caso de seguir nominados. Solo el salvado se libraba de la ducha. Iván González fue el primero en recibirla, seguido de Elena Rodríguez.
El desenlace se resolvió en un ajustado duelo entre Adara Molinero y Tony Spina. Laura Madrueño comunicó la decisión final: “El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves es… Adara”. Con esas palabras, el italiano respiró aliviado y celebró con emoción su permanencia, que fue apoyada con el 50,5% de los votos.
“Muchas gracias a todas las personas que me han salvado y se lo quería dedicar a mi padre que ayer cumplió dos años que no está con nosotros y era súper seguidor del programa y estaría muy emocionado de verme salvado”, afirmó Tony visiblemente emocionado.
Tras esta salvación, Spina se aleja del peligro inmediato, mientras que Adara, Elena e Iván se mantienen en la lista de nominados. De ellos saldrá el segundo expulsado definitivo de esta edición All Stars.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores