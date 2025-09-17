Lucha familiar
Mar Flores y Carlo Costanzia, distanciados tras la publicación de las memorias de la modelo: él quiso anular su participación en 'DecoMasters'
El joven habría trasladado a TVE su intención de abandonar el talent show que comparte con su madre, después de la aparición de su nombre en el libro
Carlos Merenciano
La publicación de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores, ha provocado un terremoto en su entorno más cercano. En el libro, la modelo madrileña repasa los momentos más difíciles de su vida, desde su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole hasta la complicada relación con su hijo mayor, Carlo. El resultado no ha sido bien recibido por él, que se habría mostrado muy molesto con el retrato que aparece en sus páginas.
En el libro, Mar Flores relata con crudeza episodios de gran impacto personal, como el día en que su exmarido se llevó al niño sin su consentimiento: “Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y tenía la custodia, y no está. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia (…) Mi hijo tenía tres años, llevaba pañal. Fue uno de los momentos más duros de mi vida”, confesó recientemente en 'El Hormiguero'.
Las declaraciones de la modelo habrían afectado profundamente a Carlo Costanzia, hasta el punto de poner en duda su continuidad en 'DecoMasters', el talent show de decoración que estrenará RTVE y en el que participa junto a su madre. Según publica la revista SEMANA, el joven trasladó a la productora su intención de abandonar el proyecto, generando conversaciones “largas, duras y muy tensas”, pero finalmente el contrato continuó su curso, iniciándose así las grabaciones del mismo.
El distanciamiento entre madre e hijo contrasta con la reconciliación que habían vivido en los últimos meses, tras el nacimiento del hijo de Carlo junto a Alejandra Rubio. La llegada del primer nieto de Mar Flores había devuelto la calma al vínculo maternofilial, pero las memorias habrían roto ese frágil equilibrio.
Mientras tanto, la modelo continúa con la promoción de "Mar en calma" y con la grabación de 'DecoMasters', donde también comparte momentos de complicidad con compañeras como Antonia Dell’Atte. Ambas han mostrado una buena sintonía que ha llamado la atención, teniendo en cuenta que en el pasado estuvieron vinculadas sentimentalmente a Alessandro Lequio.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores