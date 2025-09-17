Audiencias 16/09/2025
'Late Xou' regresa con su segundo mejor dato, pero no puede con 'Supervivientes All Stars', que lidera la noche
Antes, el duelo entre 'El Hormiguero' y 'La revuelta' se salda con una nueva victoria para el programa de Antena 3
Redacción Yotele
'Late Xou' volvió anoche a La 1 con Marc Giró. El programa del catalán firmó su segundo mejor dato con un buen 12% y una media de 973.000 espectadores. Un dato que sólo ha sido superado por el primer programa que se emitió en La 1, en enero de este año, cuando obtuvo un 13,4%.
Enfrente, 'Supervivientes All Stars', que crece respecto a la semana pasada y lidera con un gran 15,7% y 922.000 seguidores. Aunque su dato es menor que el de La 1 en espectadores, esto se debe a la mayor duración del reality. De hecho, en coincidencia aunque las distancias son más ajustadas, la victoria sigue siendo para los aventureros de Honduras:
'Supervivientes All Stars' 13,1% y 1.078.000
'Late Xou' 12% y 973.000
Antes, en el access, la batalla entre 'El Hormiguero' y 'La revuelta' se vuelve a saldar con victoria para el programa de Antena 3. Motos atrae al 13,9% de la audiencias mientras que Broncano seduce al 12,1%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 12,1% y 1.436.000
Late Xou: 12% y 973.000
Antena 3
El Hormiguero: 13,9% y 1.646.000
Renacer: 10,2% y 711.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie Express: 8,7% y 1.022.000
Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie: 15,7% y 922.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 476.000
El Intermedio: 6,3% y 754.000
Tesoro o cacharro: 4,9% y 392.000
Cuatro
First Dates: 3,9% y 437.000 / 6,1% y 726.000
Código 10: 5,6% y 344.000
La 2
Cifras y letras: 3% y 317.000 / 5,6% y 657.000
Documaster: 2,8% y 257.000
LATE NIGHT
Antena 3
Renacer: 5,1% y 148.000
Cuatro
El Desmarque: 4,7% y 86.000
La 1
Cine: Dos hombres y un destino: 4,7% y 163.000
La noche en 24h: 4,4% y 70.000
laSexta
Tesoro o cacharro: 4,4% y 149.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 12,8% y 1.123.000
Y Ahora Sonsoles: 10,8% y 795.000
Pasapalabra: 21,7% y 1.821.000
La 1
Directo al grano: 10,4% y 882.000
Valle Salvaje: 11,3% y 853.000
La promesa: 13,1% y 926.000
Malas lenguas: 9,2% y 665.000
Aquí la tierra: 10,2% y 896.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,7% y 716.000
El diario de Jorge: 8,2% y 574.000
Agárrate al sillón: 7,4 y 630.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 437.000
Más Vale Tarde: 6% y 434.000
Cuatro
Todo es mentira: 6% y 495.000
Lo sabe, no lo sabe: 5% y 353.000
La 2
Saber y ganar: 2,5% y 224.000 / 7,1% y 649.000
Grandes Documentales: 3,8% y 315.000
Malas lenguas: 5,4% y 391.000
Mi casa flotante: 1,6% y 114.000
Grandes diseños: 1,4% y 123.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,8% y 278.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 818.000
La ruleta de la suerte: 22,5% y 1.648.000
La 1
La Hora de La 1: 19,8% y 349.000
Mañaneros 360: 15,9% y 471.000 / 9,7 y 787.000
laSexta
Aruser@s: 11,8% y 156.000 / 11,7% y 229.000
Al Rojo Vivo: 8,4% y 293.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,5% y 136.000
El programa de Ana Rosa: 12,2% y 287.000
Vamos a ver: 8,9% y 584.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1% y 15.000 / 1,8% y 31.000 / 2,5% y 51.000
En boca de todos: 6,5% y 208.000
La 2
El Cazador: 1,3% y 90.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,3% y 2.041.000
Telediario 1: 13,3% y 1.213.000
Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 902.000
laSexta Noticias 14H: 8,7% y 705.000
Noticias Cuatro 1: 6,5% y 473.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.932.000
Telediario 2: 10,9% y 1.154.000
Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 740.000
laSexta Noticias 20H: 7,7% y 606.000
Noticias Cuatro 2: 4,5% y 353.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,1%), La 2 (3,2%).
Mes: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores