Gala 3
'MasterChef Celebrity' vivió una expulsión sin precedentes por el cambio de reglas in extremis del jurado
Además, la tensión entre Mariló Montero y Torito creció, de nuevo por la prueba de exteriores.
Kevin Rodríguez
'MasterChef Celebrity' emitió anoche su gala 3 con una expulsión sin precedentes por el cambio de reglas in extremis del jurado. Además, el programa entregó el pin de la inmunidad y vivió otro choque entre Mariló Montero y Torito.
El programa arrancó con la batalla de la harina para que los aspirantes comprendieran cuál es el uso más adecuado para cada elaboración y tuvieron que cocinar platos con ella. Además, se puso en juego el pin de la inmunidad "infiel" que acabaría ganando Alejo Sauras, mejor de la prueba. El actor se llevó el pin de la inmunidad, llamado "infiel" porque en la primera prueba de cada programa, si alguno se atreve, puede retar a su propietario y quedarse con él.
Ya en exteriores, los concursantes se dividieron: Valeria Ros capitaneó a los azules Alejo, Miguel Torres, La Mala, Jorge, Masi y Torito; por su parte, Valeria Vegas lideró el equipo rojo formado por Mariló, Juanjo, David, Parada, Rosa Benito y Charo.
La prueba se caracterizó por la nueva locura de Torito, que volvió a boicotear tanto a su equipo como al contrario, haciendo estallar a Mariló Montero: "Me molesta enormemente que se juegue con los alimentos, me parece gravísimo". "Me estás amenazando con el dedo", respondió él showman en tono de broma. Finalmente, los azules se salvaron de la expulsión.
En la prueba de eliminación, David Amor, mejor en la prueba anterior decidió salvarse a sí mismo, dejando a Valeria Vegas, Juanjo, Charo, Rosa, Parada y Mariló frente a la prueba en la que había que replicar un postre de Jordi Roca.
Charo, Valeria y Juanjo fueron los peores, pero el jurado cambió las reglas de la expulsión in extremis y decidió darles a los tres una nueva oportunidad. Así, cuando parecía que Juanjo en el primer plato sería el expulsado por haberlo entregado crudo, el ex de 'OT' consiguió la salvación gracias a esta segunda oportunidad. "El aspirante que no continúa en las cocinas es Charo", dictaminó el jurado al término de la gala.
