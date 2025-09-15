Audiencias 14/09/2025
'El piloto' lidera en La 1, mientras 'Supervivientes All Stars' se mantiene y 'Una nueva vida' sube
'Salvados' sube más de dos puntos con su nuevo programa en laSexta
Redacción Yotele
La 1 se llevó el prime time del domingo con 'La película de la semana'. La emisión de 'El piloto' alcanzó un destacado 13,4% de cuota, situándose como la oferta más vista de la jornada. En Telecinco, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se mantuvo en la línea de la semana pasada con un 12,6% de share.
Antena 3, por su parte, vio cómo 'Una nueva vida' experimentaba una notable subida de 2,5 puntos en una semana hasta situarse en un 11,2%, firmando su mejor domingo desde mediados de junio. El pulso en la noche dominical dejó al cine de La 1 por delante, pero con una lucha ajustada entre el reality y la ficción turca.
En las cadenas secundarias, laSexta mejoró con 'Salvados', que se elevó a un 6,8% de cuota, creciendo 2,1 puntos. En paralelo, 'Cuarto milenio' firmó un 6,6% en Cuatro, mientras que 'Imprescindibles' subió 1,4 puntos y llegó al 3,5% de sahre en el prime time de La 2.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “El piloto”: 1.412.000 (13,4%)
Cine “Sully”: 453.000 (7,8%)
Antena 3
Una nueva vida: 938.000 (11,2%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 938.000 (12,6%)
laSexta
Salvados: 766.000 (6,8%)
Salvados: 406.000 (4,1%)
Salvados: 128.000 (2,1%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 484.000 (4,4%)
Cuarto milenio: 608.000 (6,6%)
La 2
Imprescindibles: 394.000 (3,5%)
Versión española: “Verano 1993”: 274.000 (2,9%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “7500: Avión secuestrado”: 164.000 (6,7%)
Antena 3
Una nueva vida: 217.000 (7,9%)
laSexta
Salvados: 61.000 (2%)
Cuatro
Cuarto milenio: 237.000 (8%)
La 2
Los gozos y las sombras: 57.000 (1,5%)
Los gozos y las sombras: 50.000 (2,3%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Un mar de enredos”: 1.093.000 (12,4%)
La vuelta: 1.037.000 (12,1%)
Antena 3
Multicine “Los secretos de mi familia”: 927.000 (10,4%)
Multicine 2 “El precio de un engaño”: 905.000 (10,8%)
Multicine 3 “Residencia mortal”: 720.000 (8,6%)
Telecinco
Fiesta: 710.000 (8,3%)
laSexta
La Roca: 413.000 (4,8%)
Cuatro
Home Cinema "La jungla: Un buen dia para morir": 611.000 (6,9%)
Home Cinema 2 "La última fortaleza": 514.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 199.000 (2,3%)
Saber y ganar: Fin de semana: 436.000 (5%)
La vuelta: 598.000 (6,6%)
Las heroínas de la sabana: 274.000 (3,2%)
Hoteles gourmet: 169.000 (2%)
Atleta gourmet: 179.000 (2,2%)
El chef del mar: 249.000 (3%)
La ruta transamazónica: Entre el cielo y la tierra: 197.000 (2%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 61.000 (9,9%)
Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,2%)
Viaje al centro de la tele: 289.000 (8,8%)
Viaje al centro de la tele: 363.000 (9,4%)
D Corazón: 526.000 (8,5%)
Antena 3
Pelopicopata: 11.000 (2,2%)
Emparejados: 59.000 (5,6%)
Emparejados: 159.000 (4,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 384.000 (8,7%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 630.000 (11,8%)
La ruleta de la suerte: 1.247.000 (18%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 138.000 (8,2%)
Got Talent España: 247.000 (7,5%)
¡Vaya fama!: 386.000 (6,1%)
laSexta
Equipo de investigación: 20.000 (2,9%)
Aruser@s weekend: 136.000 (7%)
Equipo de investigación: 173.000 (5,5%)
Equipo de investigación: 267.000 (7,4%)
Equipo de investigación: 328.000 (6,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 35.000 (5,7%)
¡Toma salami!: 32.000 (4,3%)
Volando voy: 76.000 (5,3%)
Volando voy: 256.000 (9,5%)
Viajeros Cuatro: 271.000 (7,9%)
Viajeros Cuatro: 364.000 (7,6%)
La 2
UNED: 21.000 (3,6%)
Escala humana: 19.000 (2,5%)
Los conciertos de La 2: 32.000 (2,5%)
Buenas noticias TV: 27.000 (1,6%)
Shalom: 27.000 (1,3%)
Medina: 30.000 (1,3%)
Últimas preguntas: 61.000 (2,4%)
El día del señor: 188.000 (6,1%)
Pueblo de Dios: 107.000 (3,2%)
El camino interior: 96.000 (2,5%)
Flash moda: 108.000 (2,1%)
El escarabajo verde: 117.000 (1,9%)
¡Qué animal!: 97.000 (1,4%)
¡Qué animal!: 97.000 (1,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.678.000 (20,1%)
Telediario 1: 1.139.000 (13,6%)
Informativos Telecinco 15h: 636.000 (7,6%)
laSexta Noticias 14h: 461.000 (6,8%)
Noticias Cuatro 1: 447.000 (6,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.321.000 (12,7%)
Telediario 2: 1.280.000 (12%)
Informativos Telecinco 21h: 891.000 (8,6%)
laSexta Noticias 20h: 637.000 (7,6%)
Noticias Cuatro 2: 489.000 (5,8%)
RANKING
Diario: La 1 (11,1%), Antena 3 (10,5%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,2%), laSexta (5%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3%).
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Un turista ríe por no llorar con los precios de Ibiza: '¿En qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua?
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- El yate Tosun navega por Ibiza: su dueño compró la mansión que Michael Jackson quiso alquilar
- Lucha contra el transporte ilegal en Ibiza: pillados cinco taxis pirata y un coche de alquiler sin cupo en un nuevo control