Telecinco confirma el encuentro de Rocío Flores y Terelu Campos en 'De Viernes' tras hablar de vetos, y anuncia la presencia del paparazzi más buscado del momento

Este viernes 12 de septiembre, '¡De Viernes!' vivirá una de sus noches más intensas con la presencia en plató de Rocío Flores. Tras años de silencio y alejada de los medios, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se sentará por primera vez en directo para responder a todas las preguntas de los presentadores y de colaboradores como Terelu Campos -de quien se había anunciado un posible veto-, Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León.

Será, sin duda, una de las entrevistas más difíciles de su vida, en la que abordará desde la repercusión de sus recientes declaraciones en el ‘Scoop’ de la semana pasada hasta su relación con la familia Mohedano, pasando por sus sentimientos hacia su madre y la situación actual de su padre.

La noche tendrá también a Anabel Pantoja como protagonista. Después de más de un año alejada de la televisión, la sobrina de Isabel Pantoja regresa al programa 24 horas antes de debutar como concursante en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. En su entrevista repasará los momentos más importantes de estos últimos meses, cómo se encuentra en la actualidad y cómo encara este nuevo desafío personal y profesional. Además, vivirá un emotivo reencuentro con dos grandes compañeras de su etapa televisiva: Lydia Lozano y Terelu Campos.

Otro de los momentos más esperados llegará con Miguel Temprano. El paparazzi recordará en directo cómo logró captar en 1997 las icónicas fotografías de Mar Flores y Alessandro Lequio besándose en Roma mientras la modelo mantenía una relación con Fernando Fernández Tapias. Su testimonio contrastará con lo que la propia Mar Flores relata en su recién publicado libro de memorias, en el que también hace referencia a su hijo Carlo Costanzia y a la pareja de este, Alejandra Rubio. Terelu Campos será la encargada de dar respuesta a estas palabras desde el plató.