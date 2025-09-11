Zasca
José Pablo López responde con ironía a Mariló Montero tras sus críticas a RTVE: "Todavía tengo recaídas"
El presidente de la corporación pública bromea en redes sociales después de que la presentadora acusara a la cadena de tener una “ideología de izquierdas en toda la parrilla”.
Carlos Merenciano
La polémica intervención de Mariló Montero en 'La Revuelta' sigue generando reacciones. La presentadora, que acudió al programa de David Broncano como concursante de 'MasterChef Celebrity 10', sorprendió al convertir su entrevista en un alegato político en el que acusó a RTVE de tener una “ideología de izquierdas en toda la parrilla”.
“Pasará también en las comunidades autónomas, pero estaría bien que las cadenas públicas no tengan solo una ideología. Tienen que pensar en todos sus votantes”, dijo Montero, que incluso reclamó que se recuperaran los toros en la programación al considerarlos “arte y tradición”. Broncano, por su parte, replicó que resulta “contradictorio” hablar de censura cuando esas afirmaciones se hacen “con total libertad en programas de máxima audiencia”.
Ahora ha sido el propio presidente de RTVE, José Pablo López, quien ha decidido responder, aunque lo ha hecho con ironía y sin perder el sentido del humor. “A todos los que os habéis preocupado por mí os lo agradezco. Me encuentro ya mejor. La receta de Mariló para mi ideología crónica parece estar funcionando... aunque todavía tengo recaídas en Twitter”, publicó en sus redes sociales.
El mensaje, acompañado de un emoji risueño, ha sido interpretado como una contestación elegante y desenfadada a las declaraciones de la comunicadora navarra, que marcaron uno de los momentos más comentados de la entrevista en 'La Revuelta'.
La polémica se suma al ruido mediático que ha acompañado a Mariló Montero en sus últimas apariciones televisivas, especialmente tras su regreso a primera línea como concursante del talent culinario de La 1, lo que ha devuelto su figura al centro del debate público.
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Los hoteles de Ibiza siguen dando la espalda a los viajes del Imserso: solo tres establecimientos participan en el programa
- Extorsionan a la hija de una mujer desaparecida cuando regresaba de Ibiza: 'Nos mandas 3.000 euros o te enviamos la cabeza de tu madre
- Agresión a dos médicas en el centro de salud de Sant Antoni
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- El drama con la vivienda para docentes en Ibiza: «Llevo diez años viviendo como si estuviera de Erasmus»
- Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza