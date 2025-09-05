TVE encuentra nueva presentadora a 'Informe Semanal' tras la marcha de Lara Siscar como corresponsal a Lisboa

TVE ha anunciado una reestructuración en su equipo de corresponsales y presentadores. Lara Siscar, hasta ahora al frente del 'Telediario Fin de Semana' e 'Informe Semanal', asumirá la corresponsalía en Lisboa en sustitución de Belén Lorente. Su puesto en el veterano espacio de reportajes será ocupado por Lourdes Maldonado, que compaginará esta labor con la conducción de los informativos de fin de semana junto a Marc Sala.

Será desde el sábado 6 de septiembre, cuando Lourdes Maldonado cogerá las riendas de 'Informe Semanal'. La periodista de Irún, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, se incorporó a RTVE en 2022 y actualmente conduce el 'Telediario Fin de Semana'. Su trayectoria incluye etapas en la televisión local guipuzcoana, cadenas autonómicas y medios nacionales.

Lara Siscar se incorpora a la corresponsalía de la capital portuguesa tras seis años al frente del 'Telediario Fin de Semana' y unos meses como presentadora de 'Informe Semanal'. Licenciada en Comunicación Audiovisual, lleva vinculada a TVE desde 2007, donde ha sido reportera política, presentadora de debates y entrevistas y ha cubierto eventos como el incendio de Valencia o la DANA. En 2015 fue reconocida con el Premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense.

La corresponsalía de Nueva York también cambia de rostro. Ángela García Romero, licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y con experiencia en diferentes espacios informativos de TVE, toma el relevo de Sara Rancaño. Desde su incorporación a la cadena en 2016, ha trabajado en áreas como sociedad, política y economía, además de participar en programas como ‘España Directo’, ‘Hablando Claro’ y ‘Mañaneros’.

'Informe Semanal' es el programa más veterano de la televisión española y el más longevo de su género en Europa, con más de 52 años en antena. En su medio siglo de historia ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Televisión, el Premio Ondas y el Premio Iris de la Academia de Televisión.