Patricia Pardo desmonta al abogado de Daniel Sancho y arremete contra él: "Nos nos tomes por tontos"

Patricia Pardo protagonizó esta mañana un tenso enfrentamiento con Marcos García-Montes, el abogado de Daniel Sancho en Tailandia por el testimonio del testigo venezolano Nilson Domínguez, que afirma que Rodolfo Sancho intentó comprar su declaración.

El letrado comenzó su intervención defendiendo que acudía al programa como abogado de Daniel Sancho, no de su padre: "Ni conocemos a Nilson ni hemos hablado absolutamente nada con él". Un argumento que no terminó de convencer a la presentadora del programa, que le preguntó entonces si su equipo de criminólogos -Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás-, conocía estos hechos.

"Yo no entro en esos temas" expresó García - Montes, haciendo estallar a Patricia Pardo: "¡Pero si eran tu equipo, Marcos!". Sin embargo, el abogado mantuvo sus declaraciones, asegurando que el actor y los abogados tailandeses de su hijo propusieron a un testigo.

"Con lo profesional que tú eres y la experiencia tan prolongada que tú tienes como abogado defensor, ¿nos estás queriendo decir que estabas dispuesto a llevar a un testigo a Tailandia sin saber lo que iba a decir? ¡Hombre, Marcos, esto no se lo cree nadie", dijo visiblemente serie Pardo, que además arremetió contra el abogado: "Te pido que no nos tomes por tontos ni a nosotros ni a los espectadores".

Las palabras de la presentadora hicieron estallar al defensor de Daniel Sancho, que elevó el tono carganado contra Pardo: "No, la que me tomas por tonto eres tú, que estás en contra siempre". "No, yo solo estoy a favor de la verdad y del rigor", finalizó Pardo.