Santi Acosta ya tiene fecha para poner 'El precio de...' a la corrupción de Ábalos con la entrevista más temida por el político

Santi Acosta ya tiene fecha de estreno para su nuevo programa 'El precio de...', que llega a Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre. "Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", afirma la exmujer del político en la promo de la primera entrega de la temporada.

Producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y Nivaria Océano, el formato, que combina géneros como el documental, la entrevista y el debate en plató, tiene como objetivo aportar nuevas informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto para la sociedad dando voz a sus protagonistas para ofrecer testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas.

En cada programa se estrenará un documental con información y testimonios claves y exclusivos obtenidos gracias a la labor periodística y de investigación del equipo del programa, que se verá complementado por un debate posterior con las aportaciones y valoraciones de diferentes figuras expertas sobre el asunto.

Carolina Perles en 'El precio de la corrupción'

‘El Precio de la Corrupción’ es el título de la primera entrega del formato en la que en la que Carolina Perles contará con todo lujo de detalles sus experiencias y vivencias junto al que fuera ministro de Fomento del Gobierno de España y mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista.

El documental también recogerá declaraciones de Víctor de Aldama, así como de los periodistas de investigación más relevantes que están llevando a cabo un seguimiento de la trama: Ketty Garat, especializada en la cobertura del Gobierno y del PSOE en The Objective; Esteban Urreiztieta, subdirector y Jefe de Investigación de El Mundo; Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC; Alejandro Entrambasaguas, periodista de Investigación de El Debate; e Irene Tabera, responsable de Investigación y Tribunales en OK Diario.

En el debate posterior , ‘El Precio de la Corrupción’ tendrá a otros expertos para analizar y valorar las imágenes y el contenido del documental.