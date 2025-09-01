En 'Fiesta'
Álex García rompe su silencio con una carta devastadora a Verónica Echegui
El actor rinde homenaje a su expareja tras su muerte a los 42 años
Kevin Rodríguez
Siete días después del fallecimiento de Verónica Echegui, el actor Álex García ha elegido un modo íntimo y conmovedor para despedirse: una carta publicada en El País que refleja no solo su dolor, sino también su inquebrantable admiración por ella.
La misiva arranca con una frase vibrante: “¡Fara frica!”, un lema que compartieron en un momento inolvidable durante un viaje a Rumanía. En esas imágenes de pies llenos de barro y música atronadora, García evoca cómo “amor, llama a amor”, una esencia que siempre vivió junto a ella.
En sus líneas, Álex describe a Verónica como “canal” más que intérprete, alguien que amplificaba los corazones dormidos de quienes la escuchaban. Refleja el impacto de su figura, recordando con dolor y belleza: “Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho… y también mis pies han bailado sin pensar”.
Con nostalgia y esperanza, García escribe: “Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España… Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo”. Es su deseo de que el legado de Echegui trascienda el duelo y se convierta en una fuerza transformadora.
La carta del actor termina con una entrañable promesa: “Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor”.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- La UD Ibiza se estrena con una sufrida victoria en Sevilla