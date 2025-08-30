Nuevo programa
Telecinco anuncia la inminente fecha de estreno de '¡Vaya fama!', sin desvelar quién lo presentará
La cadena lanza ya al sustituto de 'Socialité' tras varias semanas de cambios en su franja
Redacción Yotele
Telecinco ha decidio poner ya fecha de estreno a su nuevo programa '¡Vaya fama!'. La cadena sorprende con la inmediatez del estreno de su nuevo formato de corazón sin desvelar aún quién se encargará de presentarlo.
La fecha elegida para ese primer programa es el próximo sábado 6 de septiembre a las 13:15 horas. De este modo, Telecinco vuelve a su fórmula de fin de semana tras un agosto de diversos cambios para encontrar un sustituto a 'Socialité'.
El nuevo formato tendrá que enfrentarse al renovado 'D Corazón' de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, que ha aprovechado la ausencia de un rival directo para mejorar sus resultados.
Así es '¡Vaya fama!'
Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.
- Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia
- Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos
- La Policía Nacional atropella a una mujer en un paso de peatones de Ibiza
- El megayate del creador de los 'Power Rangers' recala en Ibiza
- Cuidado con las estafas invisibles: cómo espían tu teléfono sin que te des cuenta
- Sorpresa en la cuenta en un restaurante en Ibiza: “¡26,20 euros por servicio! ¡Como para dejar propina!”
- ¿Lloverá en Ibiza este fin de semana?
- Indignación con los restos de un yate hundido en Ibiza: «Es un puto desastre»