El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

laSexta ha anunciado la fecha de estreno de su programa más longevo

Redacción Yotele

Madrid

Con el final del periodo estival, la parrilla televisiva inicia su nueva temporada y uno de los regresos más esperados es sin duda el de El Gran Wyoming al frente de El Intermedio’. Según ha confirmado laSexta, el programa emblemático volverá a sus noches el lunes 1 de septiembre, emitiéndose a partir de las 21:30 horas.

La cadena ha lanzado una promo estilo ‘Misión Imposible’, en la que Wyoming camina triunfante tras una explosión, acompañada por la enérgica frase: "Más rebelde. Más valiente. Más provocador. Más crítico, ¡más necesario que nunca!".

El regreso también incluye el retorno del equipo habitual —Sandra Sabatés, Thais Villas, Dani Mateo, Andrea Ropero, Isma Juárez y Cristina Gallego— y suma una gran novedad: un nuevo plató y escenografía, diseñado especialmente para celebrar los 20 años en antena del programa, presente desde el nacimiento de laSexta en 2005.

Con dos décadas ya en antena, ‘El Intermedio’ se reafirma como un pilar de La Sexta. Esta temporada especial, además, llega con una declaración de intenciones clara: mantenerse como un espacio crítico, disruptivo y en permanente renovación —repleto de frescura, pero fiel al estilo irreverente y reflexivo que lo ha caracterizado. Además, para esta temporada el programa estrenará un nuevo plató por su 20 aniversario.

