No podían creerlo

Luján Argüelles despidió anoche 'El rival más débil' con una inesperada confesión de Fonsi Nieto que dejó atónitos a los concursantes

El expiloto contestó a una pregunta fuera de concurso y dejó alucinando a sus compañeros

'El rival más débil'

'El rival más débil' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Madrid

Luján Argüelles presentó anoche el último programa de 'El rival más débil', reuniendo en plató a ocho famosos relacionados con el mundo del deporte, entre los que se encontraba Fonsi Nieto. El expiloto sorprendió con una confesión que dejó atónitos a la presentadora y el resto de concursantes.

Ocurrió en el momento en el que Nieto cayó eliminado y tenía que abandonar el programa. Luján Argüelles le preguntó si había venido en moto y su respuesta dejó alucinando al resto.

"No tengo carnet de moto y no he venido en moto. No he ido en moto por la calle en mi vida. No me saqué el carnet de moto de pequeño y ahora me da vergüenza irme a sacarme el carnet de moto con los chavales de 20 años", confesaba.

Un dato que dejó muy sorprendidos a sus compañeros. "Yo lo que no sabía es que no tenía el carnet de moto. Me ha dejado alucinado", afirmaba el exárbitro Eduardo Iturralde.

