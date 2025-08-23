Programas
Telecinco recurre al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para impulsar la audiencia del lunes
La cadena sigue encajando piezas en su programación y acude a un rostro muy asiduo en la competencia
Redacción Yotele
Telecinco continúa haciendo movimientos en su programación para impulsar sus audiencias en este tramo final de verano. La cadena reformuló 'Fiesta' con mayor protagonismo de Terelu y acertó al dar más espacio a 'First Dates' en sus noches.
Ahora, desde Fuencarral anuncian otro cambio de programación, esta vez para el lunes y soprenden al recurrir al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero'.
Para esa noche, 'First Dates' abrirá las puertas de su restaurante poco antes de las 22:00 horas - eso no cambia - y justo a continuación, la cadena opta por ofrecer una de las películas de la exitosa saga 'Bad Boys' de Will Smith, dejando para el late night el penúltimo capítulo de 'Desaparecidos'.
Este movimiento se produce después de que la serie protagonizada por Juan Echanove no haya conseguido los resultados esperados, por lo que su trayectoria final será en la madrugada y en cambio, en prime time habrá hueco para Will Smith, el auténtico talismán de 'El Hormiguero' durante los 19 años de historia del programa.
- El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza
- Un crucero recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Con el alquiler de dos meses de verano en Baleares se gana lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- Café como el de cafetería por 44,99 euros: así es la nueva cafetera exprés de Lidl