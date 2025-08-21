En una revista del corazón
'Espejo Público' cifra cuánto ha ganado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne con su hijo
Miquel Valls ha sido el encargado de desvelar la noticia después de que el cantante negara haber cobrado.
Kevin Rodríguez
La portada de Bertín Osborne con su hijo ayer impactó a todos. Los programas del corazón no tardaron en reaccionar: 'Vamos a ver', 'Espejo Público', 'Tardear' y 'Yas verano' analizaron la imagen del cantante con su hijo, el que ha tenido con Gabriela Guillén y al que había renunciado en un primer momento.
El presentador aprovechó la tarde de ayer para aclarar en Antena 3 que no había cobrado por la portada. Sin embargo, la madre del menor le confirmó a un periodista que sí ha habido beneficio económico y esta mañana, en 'Espejo Público' han abordado el asunto.
Miquel Valls recibía en directo el mensaje de un director de una revista del corazón que afirmaba que Gabriela Guillén se ha llevado el 10% del precio de la portada, lo que ha hecho estallar a Lorena Vázquez desde su asiento.
"Tanto Bertín como Gabriela dijeron que nunca iban a comercializar con la imagen de su hijo, y lo han hecho. Y no va a ser la última vez, porque acaban de abrir una puerta para que este niño se convierta en un personaje del corazón" verbalizó enfadada la colaboradora.
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa
- Piden 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para el bolso en un restaurante de Ibiza
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Sara Setti, neuróloga experta en salud femenina: «La menopausia no son solo sofocos, apenas se habla del impacto en el cerebro»
- La Aemet alerta de un cambio brusco del tiempo en Ibiza y Formentera: lluvias y tormentas muy fuertes
- Un abogado especializado en vivienda aclara: “Aunque no te haya subido el alquiler en 5 años, puede hacerlo ahora de golpe”
- Pesca recreativa sobre la ampliación de la Reserva de es Freus: 'Todos los experimentos se hacen con Formentera