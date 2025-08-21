Incendios
Antonio Maestre no puede más y estalla en 'Al Rojo Vivo' por las explicaciones sobre los incendios: "Se está tratando de gilipollas a la ciudadanía"
El periodista se ha mostrado tremendamente indignado por la política de emergencias del PP
Kevin Rodríguez
Aunque la situación ha mejorado en las últimas jornadas, decenas de incendios - cuya última hora puedes seguir aquí - continúan asolando el país. Y con tantos días de fuegos activos, es normal que las televisiones se hayan volcado con las consecuencias de los mismos, provocando acolorados debates como hemos visto en 'Malas lenguas'. En este sentido, la última bronca la ha protagonizado Antonio Maestre, que ha estallado por las explicaciones sobre los incendios.
Lo hizo en 'Al Rojo Vivo', tras escuchar las palabras de Antonio Sanz, coordinador de Interior y Emergencias del PP, cuestionando la gestión del Gobierno de Sánchez ante los incendios. "Antonio Sanz fue delegado de la Junta de Andalucía entre 2015 y 2018. La Ley de Protección Civil española es del 9 de julio de 2015. ¿Quién la promulgó? Mariano Rajoy. Él debería saberlo. Con eso bastaría para que quedara desacreditado para siempre cuando habla de emergencias y protección civil".
Además, Maestre compara la manera de actuar ahora de los conservadores con la de las últimas emergencias gestionadas por ellos: "Esto sirve para ver cómo ha actuado el PP en cualquier crisis de su competencia. Lo hemos visto con Mazón en el Ventorro, intentando culpar a Teresa Ribera". Y ha añadido: "El PP sigue un patrón: rebajas fiscales a los más ricos, pauperización de los servicios públicos, privatización en manos privadas que solo miden eficiencia y rentabilidad".
Durante su turno de palabra, el periodista no ha dudado en cargar contra Mañueco, presidente de Castilla y León: "¿Quién tiene la responsabilidad de fijar los planes de catástrofes en Castilla y León? Mañueco. ¿Quién tiene la responsabilidad de los planes de prevención? Mañueco".
Por último, Maestre ha estallado contra quienes indican que la situación actual se produce por falta de medios aéreos y quienes señalan al gobierno central como responsable: "Si lo que deducimos de lo que está pasando es que no hay suficientes aviones, eso es tomar por gilipollas a los ciudadanos. La Ley de Montes, los planes de prevención y de extinción de incendios son responsabilidad autonómica. Entonces, ya está".
