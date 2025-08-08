Las mentiras y datos sesgados de Grok: TVE y YOTELE desvelan la verdad de la inteligencia artificial de Elon Musk en X

La inteligencia artificial Grok, integrada en la red social X y vinculada a Elon Musk, ha sido acusada de difundir información errónea y sesgada sobre imágenes recientes de Gaza. Tal como ha verificado RTVE y ha expuesto en el 'Telediario', la IA asegura que varias fotografías de niños en situación de hambruna no corresponden con el conflicto actual, cuando en realidad son recientes y han sido captadas en campos de refugiados de la Franja.

Una de las imágenes, compartida por el senador Bernie Sanders, fue calificada por Grok como una escena tomada en Yemen en 2016. Lo mismo ocurrió con otras dos fotografías, atribuidas por la IA a crisis humanitarias pasadas en países distintos. Sin embargo, VerificaRTVE ha demostrado que todas ellas fueron realizadas este mes de julio por fotoperiodistas de AP y Anadolu en Gaza, y aparecen en medios como BBC, Getty Images o AFP.

La clave, según explican los expertos consultados por RTVE, está en los sesgos de entrenamiento del modelo. Javier Barriuso señala que Grok bebe directamente de los contenidos presentes en X, donde abunda la desinformación. Por su parte, el analista Carlos Guadián considera que esta IA ha sido diseñada para tener una personalidad "menos políticamente correcta", condicionada en gran parte por la influencia ideológica de Elon Musk. Ambos coinciden en que el sesgo de confirmación en los usuarios y la falta de pensamiento crítico pueden agravar el problema.

Desde YOTELE también hemos podido constatar errores preocupantes en Grok. En varias publicaciones en la red social X, la IA ha sido interrogada por vídeos generados por otras inteligencias artificiales. A pesar de ser contenidos falsos, con evidentes signos de creación digital, Grok respondió que eran auténticos, e incluso inventó explicaciones detalladas para justificar la veracidad de cada uno.

Estas respuestas erróneas, según los especialistas, responden al funcionamiento interno de estas IA: en su afán por dar siempre una respuesta, pueden ofrecer una que suene verosímil aunque no sea cierta. La solución, advierten, pasa por contrastar siempre con varias fuentes y modelos diferentes antes de dar cualquier dato por válido.