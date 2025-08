Así ha sido la vuelta de vacaciones de Silvia Intxaurrondo a 'La hora de La 1' con un primer ataque a Feijóo

Silvia Intxaurrondo ha regresado este lunes a 'La Hora de La 1' tras un mes de vacaciones, y lo ha hecho con la misma energía y el mismo tono crítico que le han valido el aplauso de parte de la audiencia. En su primera intervención tras el verano, no ha querido pasar por alto la polémica que protagonizó Alberto Núñez Feijóo al afirmar que "las vacaciones están sobrevaloradas", y le ha dejado una indirecta en plena tertulia.

La periodista ha reaparecido en el plató matinal de TVE sin su ya excompañero Marc Sala, que se despidió el viernes para incorporarse al 'Telediario Fin de Semana' junto a Lourdes Maldonado. Por ahora, Intxaurrondo se queda al frente del espacio en solitario, a la espera de saber si TVE optará por incorporarle un nuevo compañero en septiembre. Entre los nombres que suenan está el de Lluís Guilera, que presenta el 'Telediario 2' durante el mes de agosto.

Apenas unos minutos después de iniciar el programa, y en medio de una conversación distendida con los colaboradores, Silvia planteaba en tono irónico: "Hablando de vacaciones, encuesta rápida en la mesa, ¿están sobrevaloradas o no?". Fue entonces cuando María José Landáburu aprovechó para reivindicar su valor: "No son un privilegio, son una necesidad absoluta en términos mentales, de justicia social y un derecho conquistado".

Silvia respondió con una clara alusión al líder del PP: "Qué le vamos a contar, que estaba yo de vacaciones y me enteré de lo de las vacaciones sobrevaloradas... Yo dije: vacaciones sobrevaloradas en mi caso no, desde luego". Y añadió, entre risas: "Lo importante que es saber hacer una broma, eh. Porque si no, se te monta una polémica en nada". "Es que si no, te metes en un charco", remató, en referencia a la justificación posterior de Feijóo, que aseguró que sus palabras habían sido solo una broma.