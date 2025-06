Iker Jiménez conmueve a la audiencia con su despedida más dura en 'Cuarto milenio': "Hay noticias que uno no quiere dar"

‘Cuarto milenio’ cerró su entrega de este domingo con un momento especialmente emotivo. Iker Jiménez, conductor del veterano programa de Cuatro, sorprendió a los espectadores al anunciar que dos miembros del equipo, Patri y Marcos, acababan de perder a su hijo de tan solo tres años tras una dura enfermedad. "Hacer el programa hoy ha sido bastante duro", confesó visiblemente afectado.

“Le damos importancia a Elon Musk, a lo que digan de nosotros, que nos llamen fachas…”, dijo, restando peso a las polémicas habituales del programa. “Pero hay cosas en la vida que uno no se quiere imaginar y hay noticias que uno no quiere dar. Así es la vida, hay mucha gente que se está peleando y saldrán triunfantes, o no, pero esos padres están pasando un calvario y seguro que intentarán seguir adelante”, añadió.

Con palabras cargadas de dolor y sensibilidad, Iker quiso rendir homenaje a sus compañeros: “Hemos hecho de tripas corazón aquí hoy”. Y cerró su mensaje con una reflexión: “No pierdan el tiempo en amargarse, porque la vida es importante y hay que intentar vivirla haciendo el bien, imagino, porque luego hay cosas terribles que le pasan a cualquiera y son durísimas”.

El presentador y todo el equipo de ‘Cuarto milenio’ recibieron muestras de apoyo a través de redes sociales tras el emotivo final del programa, que este domingo cambió completamente de tono en sus últimos minutos.