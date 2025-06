Bárbara Rey y Ángela Portero viven un brutal enfrentamiento en 'De viernes': "No le gustas a nadie"

La noche del 13 de junio ardió en 'De viernes' cuando Bárbara Rey y Ángela Portero protagonizaron un enfrentamiento cargado de reproches, indirectas venenosas y acusaciones que dejaron a la audiencia boquiabierta. Lo que parecía una entrevista más, se convirtió en un auténtico campo de batalla televisivo.

¿El detonante? Los eternos rumores sobre los romances de Bárbara Rey y los supuestos montajes mediáticos que, según sus detractores, habría urdido para engrosar su cuenta bancaria. Ángela Portero no se anduvo con rodeos y acusó a la exvedette de hablar demasiado de los que ya no pueden defenderse y muy poco de los que aún están vivos y podrían llevarla a los tribunales. Además, soltó una bomba: la mayoría de las fotos comprometidas de Bárbara Rey habrían sido pactadas con la prensa. “Se compinchaba con los paparazzis”, afirmó con rotundidad.

La respuesta de Bárbara no se hizo esperar… y fue letal. “Sí, yo me compincho mucho. Lo aprendí de tu marido, que me ha hecho infinidad de fotos robadas a mí, a mi hijo y a otros más”, disparó con sarcasmo y sin nombrar al aludido. Portero replicó con frialdad: “No, lo aprendiste antes”.

La tensión siguió subiendo hasta que Bárbara lanzó un ultimátum envenenado: “Si sigues así, me limitaré a no contestarte. No me gustaría, porque soy hiperamable, pero no quiero llegar a ese límite”. Una amenaza velada envuelta en sonrisa irónica.

Portero, cada vez más irritada, le recordó su papel en el programa: “Estoy aquí para preguntar, no para aguantar tonterías”. Lejos de calmar los ánimos, Bárbara le soltó otro dardo: “La mayoría de veces que te pones así, no le gustas a nadie. Y te lo digo porque eres muy buena profesional”.

El encontronazo iba directo al terreno personal cuando la presentadora, Beatriz Archidona, tuvo que intervenir para evitar males mayores, pidiendo a la antigua amante del rey que se centrara en responder a las preguntas.