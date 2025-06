Melody se retira de los escenarios y dice 'Adiós': "Lo más normal ahora mismo"

Después de su reciente concierto en La Real Maestranza de Sevilla la cantante Pastora Soler ha reaparecido en la fiesta 'Golden Hour' que ha celebrado Vanity Fair en la capital madrileña.

Pastora no ha dudado en expresar su apoyo a Melody tras su anuncio de retirada temporal de los escenarios, destacando su decisión: "Me parece súper razonable y lo más normal ahora mismo, ha estado en el punto de mira y creo que es lo más inteligente que puede hacer porque es una gran artista y va a tener un carrerón por delante pero en este momento necesita tomar un poquito de distancia". Pastora que también ha atravesado momentos de parón en su carrera, comentó las dificultades que enfrentan los artistas, en especial tras su paso por Eurovisión, y confesó que puede llegar a pasar factura: "Creo que es algo que te exige tanto, para mí, que fue un año muy bonito, yo vine con décimo puesto y muy contenta. Quizás me vino después, de cara a un siguiente disco en el que yo me exigía mucho porque la gente estaba ahí. Pero al final todo pasa factura y creo que es algo que marca un antes y un después en las carreras".

En cuanto a la decisión de Melody, Pastora considera que la joven necesita tomar distancia para recuperarse: "Cuando he visto todo este revuelo lo he pensado, debería de tomar distancia. Ella es una niña que lleva toda la vida y que ahora mismo es como recoger un poco el fruto de tantos años de trabajo. Eso, a veces, es un arma de doble filo".