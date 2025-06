Iñaki Urdangarin provoca una pelea entre Patiño y Matamoros que acaba en amenazas de abandono en 'La familia de la tele': "Si quieres, me voy"

La última entrevista de Iñaki Urdangarin y su incursión en el mundo del 'coaching' han encendido los ánimos en 'La familia de la tele'. Raúl Rodríguez cuestionó esta nueva faceta, comparándola con la facilidad para obtener un carné de conducir en Cuenca y señalando que "todo el mundo lo tiene", lo que provocó la reacción de Belén Esteban en defensa de la autoescuela manchega: "Cuidado con el carnet de Cuenca".

El debate se intensificó cuando Raúl Rodríguez puso en tela de juicio a los nuevos 'coaches' que surgen, citando a Paz Padilla y Eugenia Osborne. "Qué nos pueden enseñar, ¿clases de moralidad?", inquirió. Kiko Matamoros salió al paso defendiendo la profesión, argumentando que Urdangarín no ofrece "un curso de ética", sino "herramientas adquiridas durante su profesión y su trayectoria profesional como deportista" aplicables al desarrollo personal y profesional. Matamoros insistió en que "no es el primer deportista que hace esto en este país".

Laura Fa, por su parte, criticó duramente a Urdangarín, acusándolo de seguir utilizando su posición como exmiembro de la Familia Real para publicitar su trabajo, demostrando no haber aprendido nada. La tensión en el plató escaló cuando Kiko Matamoros, alardeando que Urdangarín era "el mejor jugador de balonmano de la historia", fue reprendido por sus compañeros y, posteriormente, por María Patiño.

Intentando mantener el orden, le recordó a Matamoros que ella era la presentadora: "Te dejo hablar cuando acabe la compañera. Kiko Matamoros, de momento soy la presentadora de este programa". La respuesta de Matamoros, "¿Sí? Bueno, pues si quieres me voy", añadió, a lo que Patiño apuntaba que "No, yo no te estoy diciendo que te vayas. Yo soy la de este programa y está terminando de hablar Laura Fa, y después te escuchamos a ti".

Fue finalmente el presentador Aitor Albizua quien alertó sobre la diferencia entre la reinserción social y "lo vendehumos que son muchos coaches, que mandan mensajes nocivos para la psicología y la salud mental".