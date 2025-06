Multa millonaria a Telecinco por hacer trampas con Pasapalabra

Mediaset sigue sin levantar cabeza. Desde que comenzaron a emitir aquella tendenciosa docuserie sobre Rocío Carrasco, todo ha ido a peor. Perdieron el hasta entonces indiscutible liderato de la audiencia ante un Antena 3 que acertó en sus estrategias. Telecinco empezó a hacer aguas en su apuesta por la telebasura y no acertó con las series y programas varios. El declive quedó demostrado con la cancelación de Sálvame.

Pasaron un par de años y hasta La1 adelantó a Telecinco por la izquierda en share. Nunca mejor dicho. Sin necesidad de apostar por buenos programas o series, bastó con abrirle los brazos a un buen porcentaje de share que goteaba desde quien una vez fue líder. Los primeros meses de 'La Revuelta' y el error de la cadena de mover a Ana Rosa a las tardes empeoró el panorama de Telecinco, pero el programa de Broncano ha terminado pinchando en un pulso con 'El Hormiguero' que duró más de lo previsto.

Con todo este panorama, las cuentas de Mediaset no auguraban muchos éxitos... pero todo podía ir a peor. Como así ha sido. Esta semana hemos conocido una sentencia judicial que le va a suponer a Telecinco un multón de 45 millones de euros. No es la primera vez que la cadena recibe multas y sanciones, pero esta es la más cuantiosa. Y con diferencia. ¿El motivo? Interpretar la ley de manera muy particular. Lo explicamos.

Pasapalabra, un problema

Antena 3 emitía Pasapalabra, pero fue Telecinco quien se llevó el programa al huerto allá por 2007 previo pago de un canon por el formato de ITV Studios. En 2010 todo cambió al considerar Paolo Vasile que 'El Rosco' final no era parte del formato original, por lo que decidieron dejar de pagar. Y así siguieron hasta 2019 que dejaron de emitirlo (lo recuperó legalmente Antena 3). Ahora la sentencia implica el pago de una multa correspondiente al 20% de los ingresos del programa de estos nueve años. Mediaset recurrirá, pero más bien parece un intento de preparar a los inversores para lo inevitable.