Trabajadores de RTVE, dispuestos a ir a la huelga para acabar con 'La familia de la tele'

El programa La familia de la tele, que le cuesta una millonada a RTVE, no acaba de levantar cabeza. A pesar de que antes de que arrancase todo apuntaba a que tendría un éxito similar a su predecesor, Sálvame, las previsiones no se han cumplido y no es capaz de levantar los datos de audiencia.

Casi desde que se empezó a emitir, sindicatos de RTVE hicieron público su descontento por el formato, que no consideran propio de una televisión pública.

Al parecer, tampoco los colaboradores están del todo contentos por cómo están sucediendo las cosas. Su colaboradora estrella, Belén Esteban, podría estar valorando dejar el programa ante la falta de apoyo de los telespectadores que antaño la encumbraron a la fama.

Dispuestos a ir a la huelga

Ahora, el fotógrafo y colaborador televisivo, Sergio Arrabal, asegura en su canal de YoutuBe que la situación dentro de RTVE está llegando a puntos insospechados de tensión. Según la información que maneja procedente de trabajadores de la televisión pública, el malestar no deja de crecer, sobre todo porque, para poner en marcha La familia de la tele se ha recortado el presupuesto de los servicios informativos "para darle los cinco millones y pico que les dan a estas personas para hacer un programa que no ve nadie", asegura Arrabal que le ha contado un empleado.

También influye en toda esta tensión lo ocurrido con Melody y con los ataques que ha recibido por no querer ir al programa de Broncano, de La 1.

Es más, al parecer los trabajadores, que llevan intentando que se deje de emitir La familia de la tele por todos los medios legales posibles, estarían dispuestos a ir a la huelga si esto no se soluciona en unas semanas. No entienden el gasto de dinero en un espacio que no tiene resultados y que tenga que estar dirigido por cuatro directores.