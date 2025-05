Malú desvela el desgarrador motivo de su separación de Albert Rivera

Malú no tiene miedo y es muy sincera, hasta el punto de hablar de "venganza" durante el programa de Risto Mejide, 'Viajando con Chester'. La cantante ha hablado de su complicadísimo parto, los problemas del post parto y su relación con Albert Rivera padre de su hija. Al ser preguntada si se había hecho un Shakira con su canción 'Ausente', la respuesta de la cantante no ha dejado a nadie indiferente.

Malú y Albert Rivera eran una de las parejas españolas más populares pero, tras casi cinco años de ralación, decidieron, y, como ha sido habitual en ellos, lo han hecho con la misma discreción que les ha acompañado y donde han intentado mantener su vida privada alejada de los medios y de la exposición mediática. Nos enteramos de su relación gracias a una entrevista que el ex político catalán concedió al programa de Bertín Osborne y donde explicó cómo fueron los primeros momentos de su romance: "Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar'. Era un lío de narices. Un político y una artista... todo el mundo hablando. Pero se pudo".

El parto de Malú

Malú ha hablado abiertamente de su parto natural, que tuvo lugar durante la pandemia. "El parto fue horroso, estuve casi 12 horas. La niña no encajaba estaba muy cansada, incluso se paró, dió muchos sustos", comenta seria la artista. Me cambiaron de una habitación de parto preciosa y me llevaron directamente a quirófano para practicarme una cesárea, pero mi ginecólogo maravillos lo evitó. Fue duró agotador, se me reventaron todas las venas de mi cara de mi cuerpo, fue duro", dice Malú recordando ese momento tan duro.

La cantante contó a Risto Mejide, que como su parto fue durante la pandemia, solo podía acompañarla una persona "Pero yo eché de menos a mi madre. Mucho", dijo. Malú habló sin tapujos del dolor físico y emocional que pasan algunas mujeres tras el parto, y del que se transmite muy poco.

"Fue un parto largo y duro. Pasé momentos declicados. Se habla poco de la parte hormonal, emocional después del parto. No sé si era depresión post parto, pero ya estaba en otro sitio, había como una desconexión entre mi cuerpo, mi mente, mi bebé, fue una ida de perspectiva, de lugar. No sabes ni dónde estás ni quién eres", aseguró con un tono bastante serio y desgarrador.

Malú aprovechó el mensaja para poner el foco en aquellas madres que aparecen en Redes Sociales a los pocos días de dar a luz, haciendo abdominales, como si no pasar nada. "Yo me sentía como que el bebé no era mío, tenemos la imagen de que parimos y salimos estupendas, y que la vida es color de rosa y ya estoy haciendo abdominales. No es así", sentencia.

Malú ha sido muy sincera al hablar de su ruptura con el expolítico Albert Rivera: "La llegada de un hijo separa mucho, si las dos personas no están en el mismo sitio". Cuanod Risto le pregunta si se marcó un Shakira con su canción Ausente, la cantante contestó tajante: "Llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Malú no se ha hecho un Shakira, se ha hecho un Malú", asegura y añade: "He contado siempre mis cosas, las buenas, las malas, los despechos, pero a nadie le parecía tan interesante. Ahora he hecho lo mismo que hacía durante 15 años, fue una tarde conversación, de lágrimas, de estómago, de dolor de soltar todo lo que tenía dentro".

Y por último, para dejar claro como se siente, deja una frase muy reveladora: "La niña ha venido al mundo porque los dos queríamos, vamos a olvidar por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos".