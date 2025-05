Separación inminente de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: se enfrentan a un grave problema

Ya han pasado casi dos años desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron. Dos años en los que la relación entre ambos ha estado sujeta al escrutinio público y en los que en multitud de ocasiones se han publicado informaciones que apuntaban a que la relación ha tenido muchos altibajos.

Prácticamente desde que contrajeron el enlace, la hija de Isabel Preysler hizo público que uno de sus mayores anhelos era ser madre, tener una familia propia con su marido. Desde entonces, ambos se han embarcado en varios tratamientos de fertilidad, ya que la fecundación natural no estaba dando resultados.

La tardanza en poder engendrar un bebé le ha empezado a pasar factura al matrimonio, sobre todo por la impotencia que siente Tamara Falcó al no poder cumplir uno de sus sueños.

Vidas separadas

Según publican algunos medios, a día de hoy el matrimonio hace mucha vida separada y los sentimientos se están enfriando. Al parecer, han recibido la recomendación médica de parar los intentos de fecundación, ya que la vida que llevan ambos no es compatible con los tratamientos.

Según ha revelado la periodista Leticia Requejo en el programa TardeAR, los médicos han sido tajantes: no es el momento de seguir intentando ser padres. “Ya sabemos que la pareja lleva mirando este tratamiento desde septiembre de 2023 y hace poco, hace unas semanas, los médicos que les están acompañando en todo este tratamiento, les han sugerido que tienen que posponerlo. ¿Por qué? Porque las vidas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ahora mismo son incompatibles para hacer este tratamiento y convertirse en padres”, indicó Requejo. Y agregó: “¿A qué me estoy refiriendo con esto? Íñigo, al final, no ha dejado de salir, sigue saliendo, viaja mucho y no para de hacer deporte, se ha vuelto un poco loco por el deporte”.

Este consejo médico podría haber enfrentado a la pareja, ya que todo apunta a que lo que es una prioridad para la marquesa de griñón, la maternidad, no lo es para su marido, quien, además, está embarcado en un nuevo proyecto empresarial que le requiere de toda su atención.