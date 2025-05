Sonsoles Ónega sorprende por cómo se ve a sí misma: "Como la olla de cocido"

Es innegable. Convertida en una de las presentadoras más queridas de la pequeña pantalla, y en una de las escritoras más leídas del momento, Sonsoles Ónega atraviesa una de las etapas más dulces de su vida. También a nivel personal, puesto que está a punto de celebrar su segundo aniversario de relación con un financiero llamado Juan en el que, a pesar de la discreción con la que viven su historia de amor, ha encontrado la felicidad y la estabilidad.

Y confirmando que está en su mejor momento, la periodista ha recibido este lunes el premio 'Voz Literaria' de 2025 en la IV edición de los galardones 'Mujer Fearless', que la revista Fearless Magazine ha entregado en una gala en la que también han sido reconocidas otras celebrities como Hiba Abouk, Elena Tablada, Cruz Sánchez de Lara, Marina Carmona, o Karla Sofía Gascón.

Un premio muy especial por liderar, inspirar y transformar la sociedad desde la literatura, que Sonsoles ha recibido muy emocionada de manos de la también escritora Carmen Posadas. "Gracias, que hayáis entendido que mi compromiso es la palabra y es verdad, no tengo representante precisamente por eso, porque me representan las palabras y esta noche se las presto, se las regalo a las mujeres que no las tienen" ha expresado durante la entrega de los galardones.

"Esto de cumplir años es lo que tiene, que te premian y te sorprende igual que te halaga Cumplr años se lleva siempre mal, pero recibo los premios con mucho cariño" ha bromeado. "Me ha hecho especial ilusión porque me reconocen el compromiso con la palabra escrita y eso la verdad es que es muy emocionante" ha confesado.

Una faceta la de escritora que compagina a la perfección con el programa 'Y ahora Sonsoles': "No me quejo de nada, doy gracias a Dios, bendigo a mi equipo todos los días y que, bueno, que sigamos trabajando con el mismo desahogo, al menos. Es un programa de tarde que te obliga a llevar el programa todo el día en la cabeza. Tiene su parte buena y su parte mala, un sacerdocio. Ya lo sabíamos, porque el periodismo lo es. Pero, bueno, tiene sus exigencias y también sus bendiciones" asegura, dejando claro que "mientras te haga feliz y te siga permitiendo disfrutar en lo que haces, ya que le dedicamos tantas horas, que tenga una parte de disfrute, y eso de momento lo tengo".

En pleno debate por la importancia de cuidar la salud mental por las rotundas declaraciones de Melody tras su 'polémico' paso por Eurovisión, Sonsoles desvela que "yo tengo la suerte de tener válvulas de escape muy potentes. Soy como la olla del cocido, que de vez en cuando me la quito y libero toda la tensión, de tal forma que supongo que eso es lo que me mantiene muy estable. Siempre he dicho que la literatura es terapéutica para mí y creo que lo es".

"Es verdad que si no escribo no hay quien me aguante, pero absolutamente. Ahora que acabo de terminar lo nuevo, ya estoy nerviosa porque si no escribo cada mañana con una rutina casi sacerdotal, no soy persona. Eso creo que es lo que me da mucha tranquilidad y mucha espiritualidad y, sobre todo, me descalzo mucho, o sea, con los pies en el suelo sabiendo que porque lo he vivido en mi casa y algún día estás aquí y al día siguiente allí, e intento relativizar tanto el éxito como el fracaso, ni euforia ni depresión" reconoce sincera. "Yo estoy feliz, si no se me nota me preocupa" confiesa.