Belén Esteban cambia la televisión por esta nueva profesión: adiós a La familia de la tele

Cuando arrancó La familia de la tele en RTVE muchos esperaban que el programa alcanzase los niveles de audiencia que acumuló Sálvame. La mayoría de los colaboradores son los mismos, así que todo apuntaba a que repetir la fórmula generaría los mismos resultados.

Pero el estreno y las emisiones posteriores no han conseguido agradar a los telespectadores, y los índices de audiencia han sido tan malos que no han tardado en circular los rumores de que acabaría desapareciendo, más temprano que tarde, de la parrilla televisiva.

Una de sus colaboradoras estrella es, sin duda alguna, Belén Esteban, quien no ha sabido asumir muy bien la caída de audiencia.

Esta situación de inestabilidad del programa la ha llevado, según informa el fotógrafo Diego Arrabal en su canal de YouTube, a buscarse otro trabajo fuera de La familia de la tele.

Belén Esteban se va

Belén Esteban, uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, se enfrenta a un giro determinante en su carrera. Según información compartida por Diego Arrabal, la colaboradora ha ido perdiendo protagonismo en el medio que la encumbró. Su presencia semanal en televisión ha menguado de forma notable, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal clara: su tiempo en la pequeña pantalla se agota.

Lejos de lamentarse, Esteban ha optado por dar un paso audaz hacia un terreno completamente diferente: el ecosistema digital. Su objetivo ahora no es otro que reinventarse como figura de influencia en redes sociales, un ámbito que domina la narrativa publicitaria actual. Y lo hace aliándose con una agencia de prestigio, gestionada nada menos que por la madre de Dulceida, una de las influencers más influyentes de España.

Este viraje no se ha producido al azar. La idea comenzó a gestarse durante un viaje a Sevilla, en el contexto íntimo de la comunión de la hija de una amiga. Allí, en conversación con Anabel Pantoja, Esteban vislumbró la posibilidad de abrir una nueva etapa lejos de las cámaras de televisión. Inspirada por el éxito digital de su amiga, tomó la decisión: dejar atrás los focos y sumarse a la economía de la influencia.

Poco después, formalizó su vinculación con el equipo de Dulceida y expresó con determinación su deseo de aprovechar todas las oportunidades posibles dentro del nuevo entorno: "todo lo que haya... y más".

¿Es este el futuro de Belén?

Su primera incursión en esta nueva arena ha sido con la cadena McDonald’s, una colaboración que no ha pasado desapercibida. Vestida con un mono corporativo de la marca, Esteban ha generado conversación en redes, aunque no exenta de escepticismo. ¿Puede su figura conectar con el consumidor digital o estamos ante un intento forzado por prolongar una fama que ya no se sostiene por sí sola?

Sus perfiles sociales se han convertido en un escaparate constante: cada lugar que visita parece cuidadosamente elegido para integrarse en una narrativa comercial. Sin embargo, voces críticas en el mundo del marketing digital advierten que su imagen pública, ligada a la televisión de corazón, podría no encajar con los valores aspiracionales que muchas marcas buscan proyectar hoy.

A medida que crece la expectativa, también lo hacen las dudas. ¿Logrará Esteban forjar una carrera sólida como influencer o se trata de una etapa breve motivada por la necesidad de mantenerse en el radar público? Las comparaciones con Anabel Pantoja son inevitables, pero el recorrido y el posicionamiento de ambas son muy distintos. Si Belén quiere consolidarse en el entorno digital, necesitará más que visibilidad: deberá adaptarse a nuevas reglas, nuevas audiencias y una competencia feroz.