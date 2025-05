Jorge Javier Vázquez interrumpió un testimonio para desmontar a un invitado: "Faltaban flecos"

La nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir' obligó a Jorge Javier Vázquez a intervenir en un testimonio al que le "faltaban unos flecos".

El programa contó la historia de Álex y Laura. El joven acudía al plató de Telecinco para pedirle perdón a su expareja. Su historia comenzó con ciertas complicaciones, pues Álex tenía adicción a las drogas. Sin embargo, con la ayuda de Laura, el joven dejó de consumir y encontró un trabajo.

Todo marchaba bien hasta que Álex conoció a una compañera de trabajo con la que tuvo una gran complicidad. Él cayó en la infidelidad, algo que Laura no pudo perdonar cuando se enteró y le echó de casa.

Por eso, Álex llamó a Telecinco y una vez vio a Laura desde la pantalla quiso pedirle disculpas: "No sé dónde he encontrado el valor para venir aquí. Sabes que soy una persona muy tímida para decirte que te quiero, pero es una oportunidad para pedirte perdón. (...) La persona que cometió esa infidelidad no era yo. Me conoces. Eres el amor de mi vida, me sacaste de la calle. Ni mis padres ni nadie fueron capaces de lo que tú has hecho. Te debo mi vida".

Pero Laura no quedó convencida de los argumentos de su expareja y contó una versión con algunas diferencias: "Mi paciencia se ha terminado. Ha habido varias infidelidades. No lo perdono. Le quiero mucho, pero no somos compatibles como pareja".

La nueva versión obligó a Jorge Javier a intervenir, pues no cuadraba con la que había escuchado el programa por parte de Álex: "Es que tú solo nos has explicado que se produjo una infidelidad. Yo pensaba que solo habían sido unos besos. Fueron varias veces. (...) La historia se nos quedaba un poco coja eh, Álex. Faltaban ahí unos flecos por encajar", recriminó el catalán.