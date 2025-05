Rosa habla por fin, fuera de Pasapalabra, de su relación con Manu: "Es genial"

Pasapalabra sigue dando programas de muchísima emoción. Desde hace meses el duelo entre Manu y Rosa, los dos concursantes, mantiene a los telespectadores pegados a la pantalla del televisor, haciendo que Pasapalabra bata datos históricos de audiencia.

El programa de Antena 3 se ha convertido en el indispensable de las tardes en millones de hogares de España y Manu y Rosa se han convertido en uno más de la familia. Por ello se ha generado mucha expectación en torno a qué tipo de relación tienen, ya que la química existente entre ellos es evidente.

Y sobre todo esto la gallega ha decidido hablar por fin para la web de Antena 3, fuera de los focos del concurso.

Rosa es profesora pero de momento ha aparcado su trabajo para centrarse exclusivamente en Pasapalabra, ya que formar parte del concurso requiere de una dedicación exclusiva si el objetivo real es llevarse el millonario bote que acumula (más de 1,6 millones de euros). "Me he tomado una especie de excedencia, porque esta es una oportunidad que tienes una vez en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo de mí. Le dedico bastantes horas diarias al estudio, no sabría decir cuántas", ha explicado.

"Es un encanto"

Aunque en el concurso son adversarios, lo cierto es que Manu y Rosa tienen una muy buena relación. "Es un encanto", afirma en el terreno personal. "Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él", confiesa.

Por otro lado, a nivel competitivo, Rosa Rodríguez no deja de tener buenas palabras con Manu Pascual. "Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar. Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura, pero de una buena manera. Hay una rivalidad muy sana", concluye.